ارتفاع بورصة البحرين وحيدة ببورصات الخليج بختام تعاملات جلسة الأربعاء

كتب هانى الحوتى

تباينت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة الأربعاء، إذ تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بنسبة 0.08% خاسراً 6.27 نقطة ليغلق عند مستوى 7394.26 نقطة، وهبط المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.69% خاسراً 14.56 نقطة ليغلق عند مستوى 2083.31 نقطة، بعد صعوده 3 جلسات متتالية، وخسر رأس المال السوقي 1.3 مليار درهم، وانخفض المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.67% خاسراً 29.18 نقطة ليغلق عند مستوى 4311.862 نقطة، كما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت وقطر، فيما ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.20% رابحاً 2.58 نقطة ليغلق عند مستوى 1283.33 نقطة.

بورصة السعودية تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.08% خاسراً 6.27 نقطة ليغلق عند مستوى 7394.26 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.88% رابحاً 72.53 نقطة ليغلق عند مستوى 8359.12 نقطة، وبلغ حجم التداول 317.7 مليون سهم بقيمة 6 مليارات ريال. وتراجعت 9 قطاعات بسوق السعودية على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.25%، أعقبه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.81%، تلاه قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.02%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.83%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.72%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.18%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.15%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.13%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.10%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 3.97%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.70%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.62%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.52%. وقفز 100 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "اكسا التعاونية" بنسبة 9.97%، ثم سهم "ولاء" بنسبة 9.93%، ثم سهم "ملاذ للتأمين" بنسبة 9.89%، فيما تراجع 81 سهماً على رأسها سهم "الدريس" بنسبة 3.85%، ثم سهم "اتحاد الخليج" بنسبة 3.75%، ثم سهم "ينساب" بنسبة 3.03%، فيما تصدر سهم "زين السعودية" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 237.2 مليون ريال سعودي.



بورصة دبى تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.69% خاسراً 14.56 نقطة ليغلق عند مستوى 2083.31 نقطة، بعد صعوده 3 جلسات متتالية، وخسر رأس المال السوقي 1.3 مليار درهم ليغلق عند مستوى 295.53 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 250.7 مليون سهم محققة ما قيمته 191 مليون درهم من خلال تنفيذ 3377 صفقة لعدد 31 سهماً، وهبطت 4 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع السلع بنسبة 0.76%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.40%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.16%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.02%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.76%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.70%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.34%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.14%.

وقفزت 8 أسهم ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 8.28%، ثم سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 2.31%، فيما تراجع 21 سهماً، على رأسها سهم شركة أرابتك القابضة بنسبة 5%، ثم سهم شركة الاتحاد العقارية بنسبة 5%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 10.3 مليون ورقة بقيمة 28.4 مليون درهم.

بورصة الكويت تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.26% خاسراً 13.65 نقطة ليغلق عند مستوى 5139.47 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.35% خاسراً 19.84 نقطة ليغلق عند مستوى 5616.75 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.03% خاسراً 1.25 نقطة ليغلق عند مستوى 4196.93 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.03% خاسراً 1.13 نقطة ليغلق عند مستوى 4192.08 نقطة. وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 116 مليون سهم بقيمة 22.1 مليون دينار كويتى عبر 5745 صفقة، وهبطت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.56%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.48%، تلاه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.23%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.21%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.19%، فيما ارتفع قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.74%، ثم قطاعي الصناعة والنفط والغاز بنسبة 0.37%. وجاء سهم شركة الساحل للتنمية والاستثمار على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 9.23%، يليه سهم شركة سنرجي القابضة بنسبة 5.71%، ثم سهم شركة بيت الأوراق المالية بنسبة 5.43%، فيما تصدر سهم شركة آسيا كاببيتال الاستثمارية القائمة الحمراء بانخفاض قدره 4.92% ثم سهم شركة المجموعة التعليمية القابضة بنسبة 4.53%، ثم سهم شركة مدار للتمويل والاستثمار بنسبة 4.37%.



بورصة البحرين ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.20% رابحاً 2.58 نقطة ليغلق عند مستوى 1283.33 نقطة، وبلغ حجم التداول 4.1 مليون سهم بقيمة 337.7 ألف درهم، وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 10.79% مدفوعاً بصعود سهم المصرف الخليجي التجاري بنسبة 5.13%، بنك البحرين الوطني بنسبة 1.27%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.34%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 0.53% مدفوعاً بصعود سهم شركة عقارات السيف بنسبة 0.57%، كما ارتفع سهم المؤسسة العربية المصرفية بنسبة 0.34%، فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.07% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 0.66%، كما هبط سهم مصرف السلام-البحرين بنسبة 4.29%.



بورصة أبوظبي تراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.67% خاسراً 29.18 نقطة ليغلق عند مستوى 4311.862 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 7.6 مليار درهم ليغلق عند مستوى 590.779 مليار درهم، (الدولار يعادل 3.67 درهم إماراتي)، وبلغ حجم التداول 164 مليون سهم، بقيمة 154.6 مليون درهم، عبر تنفيذ 1133 صفقة.

وهبطت 3 قطاعات ببورصة أبوظبي على رأسها قطاع العقار بنسبة 2.64%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.44%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.31%، فيما ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 4.16%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.60%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.38%.

وارتفعت 6 أسهم ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة بنسبة 10.21%، ثم سهم شركة الخليج للصناعات الدوائية بنسبة 9.8%، ثم سهم شركة أركان لمواد البناء بنسبة 5.12%، فيما تراجع 15 سهماً على رأسها سهم شركة القدرة القابضة بنسبة 4.9%، ثم سهم شركة ميثاق للتأمين التكافلي بنسبة 4.07%، ثم سهم شركة دانة غاز بنسبة 2.84%، وتصدر سهم بنك أبوظبي الأول قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 18.6 مليون درهم.



بورصة مسقط تراجع سوق مسقط للأوراق المالية، حيث هبط مؤشر سوق مسقط (30)، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.27% خاسراً 9.59 نقطة ليغلق عند مستوى 3493.590 نقطة، وبلغ حجم التداول 7.7 مليون سهم بقيمة 1.1 مليون ريال عبر تنفيذ 467 صفقة لعدد 33 سهماً. (الدولار يعادل 0.39 ريال عماني)

وارتفعت 7 أسهم على رأسها سهم "الوطنية العمانية للهندسة" بنسبة 3.77%، ثم سهم "الخليجية لخدمات استثمار قابضة" بنسبة 3.51%، ثم سهم "الجزيرة للخدمات" بنسبة 1.78%، فيما تراجعت 10 أسهم على رأسها سهم "المها لتسويق المنتجات النفطية" بنسبة 7.04%، ثم سهم "المدينة للاستثمار" بنسبة 4.35%، ثم سهم "اومنفيست" بنسبة 2.91%.