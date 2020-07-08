ارتفاع بورصة البحرين بنسبة 0.2% بختام تعاملات جلسة الأربعاء

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.20% رابحاً 2.58 نقطة ليغلق عند مستوى 1283.33 نقطة، وبلغ حجم التداول 4.1 مليون سهم بقيمة 337.7 ألف درهم، وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 10.79% مدفوعاً بصعود سهم المصرف الخليجي التجاري بنسبة 5.13%، بنك البحرين الوطني بنسبة 1.27%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.34%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 0.53% مدفوعاً بصعود سهم شركة عقارات السيف بنسبة 0.57%، كما ارتفع سهم المؤسسة العربية المصرفية بنسبة 0.34%، فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.07% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 0.66%، كما هبط سهم مصرف السلام-البحرين بنسبة 4.29%.

وفى سياق متصل نظمت بورصة البحرين بالتعاون مع HSBC جولتها الترويجية عبر تقنية الاتصال المرئى وذلك أمس الثلاثاء، بمشاركة عدد من المؤسسات المالية والبنوك الاستثمارية الإقليمية والعالمية، وذلك فى إطار الجهود التى تبذلها بورصة البحرين لجذب المزيد من الاستثمارات العالمية.

وأتاحت الجولة الترويجية الفرصة لبورصة البحرين لاستعراض أبرز تطوراتها وخططها أمام المستثمرين العالميين، حيث تمت مناقشة تطوير آلية التسليم مقابل الدفع (DVP)، وإجراءات الشركات المحدثة، كما ناقشت كلا من دليل معايير الإفصاح البيئى والاجتماعى والحوكمة (الاستدامة) الذى أصدرته بورصة البحرين مؤخراً، وإنشاء صناديق ضمان حقوق المساهمين (أمانات).

وضمت قائمة المتحدثين فى الجولة الترويجية كلا من نرجس جمال الرئيس التنفيذى للعمليات، عبد الله عابدين مدير أول للعمليات بشركة البحرين للمقاصة، شيخة الزيانى مدير إدارة الإدراج والإفصاح، مروة المسقطى مدير إدارة التسويق وتطوير الأعمال.

وقالت نرجس جمال الرئيس التنفيذى للعمليات ببورصة البحرين، إن بورصة البحرين اختتمت فى العام الماضى جولتها الترويجية الإقليمية والعالمية الطموحة بهدف جذب مدراء الصناديق الاستثمارية العالمية، حيث تسعى هذه الجولة الترويجية إلى استكمال ما بدأته سابقتها عبر التواصل مع عدد من من المؤسسات المالية والبنوك الاستثمارية الإقليمية والعالمية واستعراض آخر تطورات السوق في بورصة البحرين والخطط المستقبلية".

وأضافت "نرجس" "لقد فرضت الجائحة على العديد من الشركات تبنى استراتيجيات التحول الرقمى بما فى ذلك طرق التواصل مع المستثمرين، حيث إنه وبرغم التحديات اللوجستية التى فرضتها الجائحة على العديد من الفعاليات إلا أنها أتاحت للشركات ابتكار بدائل لإقامة هذه الفعاليات والجولات الترويجية عبر التقنيات الحديثة".

ومن جانبها قالت مدير خدمات الأوراق المالية بـ Bahrain HSBC مالتي جافيري: إننا نواصل العمل عن قرب مع بورصة البحرين لخلق الفرص بهدف التواصل مع مدراء الصناديق الاستثمارية العالمية والمستثمرين عبر شبكتنا العالمية، حيث توفر علاقاتنا العالمية مع الأسواق الرئيسية قاعدة واسعة للتواصل مع المستثمرين العالميين.