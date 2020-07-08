ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بختام تعاملات جلسة الأربعاء

كتب هانى الحوتى

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، باستثناء هبوط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة بعد جني أرباح على عدد من أسهم المؤشر، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 1.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 608.462 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 11127 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 1850 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 12960 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 4227 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 1542 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 2378 نقطة.