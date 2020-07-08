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إيفانكا ترامب: علينا أن نعطى الأولوية لإعادة فتح المدارس الأمريكية بأمان

الأربعاء، 08 يوليه 2020 02:59 ص
إيفانكا ترامب: علينا أن نعطى الأولوية لإعادة فتح المدارس الأمريكية بأمان إيفانكا ترامب
كتب محمد تهامى زكى

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قالت إيفانكا ترامب، ابنة ومستشارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إن الأمهات ستتحملن بشكل غير متناسب عبء إغلاق المدارس بسبب تفشى وباء فيروس كورونا "كوفيد 19" من تخفيض كبير فى الأجور، بالإضافة إلى الإرهاق العام بسبب عدم وجود خيار العمل عن بعد.

وكتبت إيفانكا، عبر حسابها على تويتر: "ستتحمل الأمهات العازبات بشكل غير متناسب عبء إغلاق المدارس فى شكل أجور أقل، وأقل أمناً وظيفياً، وإرهاقاً عاماً جزئياً لأن العمل فى الوظائف دون خيار العمل عن بعد". وأضافت ابنة الرئيس الأمريكى: "علينا أن نعطى الأولوية لإعادة فتح المدارس الأمريكية بأمان".

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ويسعى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب للضغط من أجل إعادة فتح المدارس فى الخريف، واستضاف أمس الثلاثاء مناسبات فى البيت الأبيض حول هذا الموضوع رغم الزيادة المطردة فى إصابات فيروس كورونا فى مختلف أنحاء البلاد.

وعلى تويتر، كتب ترامب الجمهورى الذى يسعى لإعادة انتخابه يقول: "لا بد من فتح المدارس فى الخريف". وجاء ذلك بينما بدأ المسؤولون المحليون فى مختلف أنحاء البلاد فى تعليق أو تأخير فتح المدارس بسبب تصاعد الإصابات.


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فيروس كورونا

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