إزالة 12 محلا من حرم السكك الحديد فى الزقازيق

الشرقية إيمان مهنى

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رئيس مركز الزقازيق بالتنسيق مع رئيسى حى أول وثان ومدير هيئة السكك الحديدية وقوات الأمن لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لـ12 محلا تجاريا فى حرم السكة الحديد بشارع الأشراف المتفرع من شارع حسن صالح، وذلك تنفيذاً لاستكمال أعمال إنشاء ورفع كفاءة كوبرى المشاة بمنطقة أبو عميرة بمدينة الزقازيق.

وأوضح المحافظ أن أعمال إنشاء ورفع كفاءه كوبرى المشاة بمنطقة أبو عميرة بمدينة الزقازيق تشمل إقامة كوبرى خرسانى بميل متدرج (رامب) من خلال إنشاء مطلع سطحى لكوبرى المشاة بناحية هريه والذى بدأ العمل به بصب الأعمدة، وجارٍ الانتهاء من إنشاء الهيكل الخرسانى، وكذلك إنشاء منزل للكوبرى بناحية حسن صالح ما يتطلب إزالة المحلات التجارية المقامة على شريط السكة الحديد، مشيراً إلى أنه تم توفير أماكن بديله لأصحابها فى الأسواق الحضارية بمنطقتى أبو عامر والمسلمية.

وأضاف محافظ الشرفية أن الهدف من إقامه كوبرى المشاة الخرسانى والمقام بميل متدرج (رامب) بمطلع ومنزل واستبداله محل الكوبرى الحديدى لتسهيل حركة المواطنين خاصة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، مشدداً على سرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال بالكوبرى طبقاً للجدول الزمنى المحدد لسرعه دخوله الخدمه والتيسير على المواطنين ولحمايتهم من حوادث القطارات.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ قامت رئاسة مركز الزقازيق وحيى أول وثان بالتنسيق مع قوات الأمن بشن حملة مكبره لتنفيذ قرار الإزالة الصادر لـ12 محلا لتمكين الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال لإقامة الكوبرى الخرسانى لسرعة الانتهاء من التنفيذ ودخوله الخدمة الفعلية ليعود بالنفع والفائدة على المواطنين.