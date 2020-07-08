إزالة برج سكنى مخالف بإيتاى البارود بالبحيرة وإحالة ملاكه للنيابة العسكرية

البحيرة - ناصر جودة

قرر اللواء هشام آمنه، محافظ البحيرة، إزالة عقار مخالف مكون من 13 طابقا، بمدينة إيتاي البارود، والمقام على مساحة 180مترا، وكذلك إحالة ملاكه إلى النيابة العسكرية.

ووجه محافظ البحيرة، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاي البارود، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والحماية المدنية، لإقامة كردون أمني حول العقار المخالف والذى يوجد به ميل وعيوب هندسية واضحة، وإتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية للحفاظ على سلامة المواطنين.

كما وجه المحافظ، القيادات التنفيذية باخلاء العقار من السكان تحت إشراف الإدارة الهندسية، وفصل جميع المرافق عن العقار حفاظاً على أرواح المواطنين، مشداا على تكثيف الحملات الرقابية لإزالة العقارات المخالفة حتى سطح الأرض بكافة مدن ومراكز المحافظة وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.