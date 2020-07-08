أمريكا تطالب مجلس الأمن برفض مشروع القرار الروسى حول سوريا

كتب أحمد عرفة

طالبت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت أعضاء مجلس الأمن الدولي للتصويت ضد مشروع القرار الروسي، حول إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قالت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة إن الخير ضد الشر والصحيح ضد الخاطئ، ومن الصحيح التصويت ضد النص الروسي، ومن الصحيح العمل من أجل أن يكون هناك معبران مفتوحان على الحدود.

يأتي ذلك بعد أن استخدمت روسيا والصين أمس الثلاثاء حق الفيتو ضد مشروع قرار حول تمديد عمل معبرين لنقل المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الأراضي التركية، وقالت روسيا إنها ستقدم مشروع قرار جديدا، ينص على إبقاء معبر واحد على الحدود.



وكانت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة اتهمت روسيا والصين بأنهما تسعيان لإنهاء نقل المساعدات عبر الحدود السورية.