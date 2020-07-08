أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 8-7-2020.. وعيار 21 يسجل 190.34 ريال

كتبت ريهام الباشا

ننشر أسعار الذهب السعودى اليوم الأربعاء 8-7-2020، حيث بلغ سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية نحو 217.52 ريال سعودى، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:

سعر الذهب عيار 24



بنحو 217.52 ريال بما يعادل 57.99 $

سعر الذهب عيار 22



بنحو 199.40 ريال بما يعادل 53.16 $

سعر الذهب عيار 21



بنحو 190.34 ريال بما يعادل 50.74 $

سعر الذهب عيار 18



بنحو 163.14 ريال بما يعادل 43.49 $

سعر الذهب عيار 14



بنحو 126.89 ريال بما يعادل 33.83 $

سعر الذهب عيار 12



بنحو 108.76 ريال بما يعادل 29.00 $

سعر أوقية الذهب



بنحو 6,765 ريال بما يعادل 1,804 $

سعر جنيه الذهب



بنحو 1,523 ريال بما يعادل 405.94 $

سعر كيلو الذهب



بنحو 217,523 ريال بما يعادل 57,990 $

تراجعت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم الاثنين، فى ظل هدوء الطلب على الملاذات الآمنة وارتفاع شهية المستثمرين للمخاطرة بدعم بيانات اقتصادية إيجابية عززت التفاؤل بشأن حدوث تعافى اقتصادى من خسائر كورونا ولو بشكل تدريجي .

وتراجع سعر العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم أغسطس بنحو 0.3% إلى 1784.10 دولار للأوقية ، في حين استقر سعر التسليم عند 1776.40 دولار للأوقية.

كما تراجع مؤشر الدولار - الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات - بنحو 0.3% إلى 96.926 نقطة.