أخبار مصر.. تعديل إرشادات كورونا بعد اعتراف الصحة العالمية بانتقاله عبر الهواء

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها، إعلان وزارة التربية والتعليم حذف سؤال الفيزياء، حال إظهار العينة صعوبة الإجابة عليه، فضلا عن تقارير بشأن فيروس كورونا حول العالم، وعودة تمارين النادي الأهلي بحضور فايلر، عقب العودة من سويسرا.

وفيما يلى موجز أخبار مصر

السيسى يصدر قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2020/2021

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القانون رقم 84 لسنة 2020 باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2020/2021، العام الثالث من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/2019/2020/2021).

ووفقا لقانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2020/2021، بلغت الموارد الكلية نحو 8 تريليونات و36 مليار جنيه، وبلغت الاستخدامات الاستثمارية نحو 740 مليار جنيه، وبلغت مُخصصات القروض المُيسرة نحو 150 مليون جنيه، منها 120 مليون جنيه لقروض الإسكان الاجتماعى.

الشرطة الإثيوبية: ارتفاع حصيلة ضحايا أعمال العنف فى البلاد إلى 239 قتيلا

أعلنت الشرطة الإثيوبية، عن ارتفاع حصيلة ضحايا أعمال العنف إلى 239 قتيلا، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية فى غضون ذلك، قالت صحيفة نيويورك تايمز إن مقتل المغنى المشهور فى إثيوبيا هاشولو هونديسا يسلط الضوء على التوترات التى استمرت لفترة طويلة فى البلد الأفريقى.

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، إذ صعد مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 11065 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.6% ليصل إلى مستوى 1855 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 12933 نقطة، وارتفع مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.77% ليصل إلى مستوى 4253 نقطة.

شاهد الظهور الأول لـ فايلر فى تدريبات الأهلى بعد عودته من إجازة سويسرا

ظهر السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للنادى الأهلي، لأول مرة فى تدريبات الفريق الأحمر منذ العودة، عقب فترة التوقف التى بدأت فى مارس الماضى بسبب وباء كورونا المستجد، وكان فايلر قد سافر إلى سويسرا فى بداية أزمة كورونا ومع توقف حركة الطيران لم يستطع السويسرى قيادة تدريبات الفريق طوال الفترة الماضية حتى عودته إلى القاهرة يوم الأثنين الماضي، وحضر السويسرى إلى مران الأهلى المقام حالياً على ملعب التتش استعداداً لاستئناف مسابقة الدورى العام يوم 6 أغسطس المقبل، ونشرت صفحة الأهلى عبر موقع تبادل الصور "إنستجرام" صور لفايلر فى التتش وعلقت عليها: "انظروا من حضر هنا"

روسيا اليوم: انفجار قرب سفارة قطر وسط العاصمة الصومالية مقديشو

أفادت وسائل إعلام بأن انفجارا قويا دوى اليوم وسط العاصمة الصومالية مقديشو على مقربة من سفارة قطر، وذلك وفق خبر عاجل لروسيا اليوم.

انقطاع المياه عن عدة مناطق بمدينة نصر 18 ساعة غدا بسبب تحويل الخطوط

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، عن قطع المياه عن مناطق (الحى السابع – شارع ابو العتاهية – عبد الحكيم رفاعى – شارع محمد لحظى – المنطقة الثامنة – المنطقة السادسة والأولى)وضعفها عن الحى السادس – عزبة العرب – جامعة الأزهر)، لمدة18 ساعة وذلك اعتباراً من الساعة الثامنة مساء غدا الخميس وحتى الساعة الثانية ظهر يوم الجمعة الموافق 10-7-2020.، نظراً لتنفيذ اعمال كبارى بمنطقة مدينة نصر مما يستلزم تحويل مسارات خطوط المياه المتعارضة مع اعمال الكبارى بشارع مصطفى النحاس مع عباس العقاد ومصطفى النحاس مع شارع الطيران.

لاعبو الأهلي يجرون المسحة الطبية الثالثة للكشف عن "كورونا".. صور

أجرى لاعبو فريق الأهلى المسحة الطبية الثالثة عقب نهاية المران الأول الذى أقيم فى الثامنة والنصف صباح اليوم، الأربعاء، على ملعب التتش؛ استعداداً لاستكمال منافسات بطولة الدورى الممتاز وخوض مباراة الوداد المغربى فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا والمحدد لها سبتمبر المقبل، وأجرى لاعبو الأهلى والجهاز الفنى والإدارى المسحة الطبية الثالثة وفقا للإجراءات الاحترازية والوقائية.

وزير الإسكان: بدء تنفيذ 936 وحدة إسكان اجتماعى بمدينة 6 أكتوبر الجديدة

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء تنفيذ 936 وحدة سكنية جديدة، بقطاع د بمنطقة الـ800 فدان بمدينة 6 أكتوبر الجديدة، لتلبية رغبات حاجزي الإسكان الاجتماعي بالمدينة، موضحاً أن الشركة المنفذة للوحدات انتهت من الأعمال المساحية للموقع (الرفع المساحي) ودراسة التربة وبدأت في أعمال الحفر لأساسات العمارات.

انخفاض 4 درجات اليوم وطقس مائل للحرارة بالقاهرة.. والعظمى 35 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأربعاء، انخفاض 4 درجات بحرارة الجو، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وشبورة مائية صباحا، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل والرياح معتدلة وشبورة صباحا .

كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد طقس حار، وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة.

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف ، وعلى شمال الصعيد وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل .

الكنيسة تسمح بقداسات استثنائية دون حضور في عيد الرسل الأحد المقبل

سمحت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بإقامة قداسات استثنائية دون حضور شعب الكنيسة وذلك يوم الأحد الـ12 من يوليو المقبل إذ نص قرار المجمع المقدس على استثناء عيد الرسل من قرار غلق الكنائس أيام الجمعة والأحد بينما يواصل الأقباط صلواتهم من المنازل وتبث الصلوات أونلاين ويفطرون على مأكولات حيوانية بعد صوم استمر 33 يومًا متتاليًا.

السكة الحديد: تعاقد العربات الروسية الجديدة يشمل 800 عربة مكيفة

أكدت هيئة السكة الحديد، أن تعاقد العربات الروسية الجديدة يشمل 800 عربة مكيفة، ستعمل على الخطوط الرئيسية على مستوى الجمهورية، ومتوقع وصولها وإدخالها الخدمة على خطوط السكة الحديد تباعا مع بداية العام المقبل.

والاتفاق مع التحالف الروسى المجرى الذى تقوده شركة ترانسماش هولدينج يشمل توريد العربات الـ 1300 بالكامل خلال 40 شهرا من تاريخ تفعيل التعاقد الموقع، ويضم التعاقد تصنيع وتوريد 800 عربة مكيفة، بينهم 500 درجة ثالثة مكيفة وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة فى تاريخ سكك حديد مصر، و180 درجة ثانية مكيفة و90 عربة درجة أولى مكيفة و30 عربة بوفيه مكيفة، بالإضافة إلى 500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية "مميزة".

انخفاض طفيف فى أسعار الذهب .. وعيار 21 يسجل 795 جنيها للجرام

تراجع طفيف شهدته أسعار الذهب اليوم الأربعاء بقيمة جنيه واحد فقط في سوق الصاغة بعد ارتفاع سعر أوقية الذهب عالمياً لأعلى مستوى لها منذ نوفمبر 2011 مسجلة 1796 دولار أمس، لكن أسعار الأوقية تراجعت اليوم بقيمة دولارين إلي 1794 ليهبط الذهب في مصر بقيمة جنيه واحد فقط حتي الآن.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، مساء اليوم من 796 جنيها للجرام إلي 795 جنيها، مع توقعات بتغير آخر للأسعار في الساعات القليلة القادمة، بحسب إيهاب واصف نائب رئيس شعبة المعادن الثمينة.

اتحاد الكرة يتحدى كورونا بإجراءات طبية مشددة.. مراقب طبى وقياس الحرارة قبل دخول الاستاد.. تغيير موقع دكة البدلاء لتطبيق التباعد الاجتماعى.. تخصيص أماكن للإعلاميين والمصورين.. و16 سنة الحد الأدنى لحاملى الكرات

ساهم فيروس كورنا فى تغيير العديد من السلوكيات وجعل البشرية أكثر حذراً فى التعاملات الاجتماعية وأسلوب الاختلاط، وهو ما ألقى بظلاله على ممارسة الرياضة وأنشطتها، التى تستوجب وجود اختلاط بين عناصر اللعبة الواحدة، وتطلب مزيداً من الحرص والإجراءات الاحترازية لحماية العناصر الرياضية من الإصابة.

التعليم: حذف سؤال الفيزياء للثانوية العامة حال إثبات العينة صعوبة الإجابة

قال الدكتور رضا حجازى، رئيس امتحانات الثانوية العامة، أنه سيتم عقد اجتماع موسع مع مشرفى تقدير المواد والتصحيح بكنترولات الثانوية العامة لبحث تفاصيل شكاوى الطلاب من صعوبة جزئيات فى امتحان الفيزياء، الذى أدى فيه الطلاب امتحاناتهم الثلاثاء 7 يوليو الجارى، موضحا سيتم البدء فى تصحيح العينة العشوائية للمادة السبت المقبل وفى ضوء ما تسفر عنه نتائج العينة العشوائية سيتم اتخاذ قرار بشأن الجزئيات الصعبة.

الصحة العالمية تعدل إرشادات كورونا بعد اعترافها بانتقال الفيروس عبر الهواء

بدأت منظمة الصحة العالمية، في تعديل ارشاداتها تجاه كورونا بعد اعترافها أمس بـ "ظهور أدلة" على انتشار فيروس كورونا التاجي الجديد، من خلال الهواء الجوى،وذلك بعد طالب علماء الهيئة العالمية، تحديث إرشاداتها بشأن كيفية انتقال فيروس كورونا التنفسي بين البشر.