أخبار البورصة اليوم الأربعاء 8-7-2020..ارتفاع المؤشرات بختام التعاملات

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 8-7-2020، وجاءت أبرزها ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، باستثناء هبوط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة بعد جني أرباح على عدد من أسهم المؤشر، وسط أحجام تداول مرتفعة، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 1.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 608.462 مليار جنيه.



إيقاف تداول 30 شركة قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 30 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، برايم القابضة للاستثمارات المالية، السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، العبور للاستثمار العقاري، مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، أصول للوساطة في الأوراق المالية، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، حق الاكتتاب للشركة المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، الدلتا للسكر، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، راية لخدمات مراكز الاتصالات، مدينة نصر للإسكان والتعمير، اميرالد للاستثمار العقاري، المنصورة للدواجن، مصر للألومنيوم. قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 30 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، برايم القابضة للاستثمارات المالية، السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، العبور للاستثمار العقاري، مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، أصول للوساطة في الأوراق المالية، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، حق الاكتتاب للشركة المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، الدلتا للسكر، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، راية لخدمات مراكز الاتصالات، مدينة نصر للإسكان والتعمير، اميرالد للاستثمار العقاري، المنصورة للدواجن، مصر للألومنيوم.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، الألومنيوم العربية، جلاكسو سميثكلاين، السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، عبور لاند للصناعات الغذائية، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، الحديد والصلب المصرية، المهندس للتأمين، الإسماعيلية مصر للدواجن.



البورصة تربح 1.3 مليار جنيه ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، باستثناء هبوط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة بعد جني أرباح على عدد من أسهم المؤشر، وسط أحجام تداول مرتفعة، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 1.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 608.462 مليار جنيه. ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، باستثناء هبوط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة بعد جني أرباح على عدد من أسهم المؤشر، وسط أحجام تداول مرتفعة، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 1.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 608.462 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 595.4 مليون ورقة مالية بقيمة 1.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 52.7 ألف عملية لعدد 197 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 80.73% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 13.57%، والعرب على 5.7% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 31.97% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 68.02%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 121.2 مليون جنيه، 29.3 مليون جنيه، 2.6 مليون جنيه، 1.9 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 151.9 مليون جنيه، 3.1 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 11127 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 1850 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 12960 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 4227 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 1542 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 2378 نقطة، فيما تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.63% ليغلق عند مستوى 727 نقطة.

وصعدت أسهم 80 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 79 شركة، ولم تتغير مستويات 20 شركة.

تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركات النساجون الشرقيون للسجاد، سيدي كرير للبتروكيماويات، مصر الجديدة للإسكان والتعمير، بي انفستمنتس القابضة، المصرية للمنتجعات السياحية، 81 ألف سهم، 376.3 ألف سهم، 100 ألف سهم، 57.8 ألف سهم، 1.5 مليون سهم، كما باع مجلس إدارة شركات ارابيا انفستمنتس هولدنج، سي اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، 375 ألف سهم، 100 ألف سهم، 150 ألف سهم على التوالي، وباعت إدارة بنك التعمير والإسكان 2950 سهم. تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركات النساجون الشرقيون للسجاد، سيدي كرير للبتروكيماويات، مصر الجديدة للإسكان والتعمير، بي انفستمنتس القابضة، المصرية للمنتجعات السياحية، 81 ألف سهم، 376.3 ألف سهم، 100 ألف سهم، 57.8 ألف سهم، 1.5 مليون سهم، كما باع مجلس إدارة شركات ارابيا انفستمنتس هولدنج، سي اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، 375 ألف سهم، 100 ألف سهم، 150 ألف سهم على التوالي، وباعت إدارة بنك التعمير والإسكان 2950 سهم.

فيما اشترت مجموعة مرتبطة بشركة الإسماعيلية والصناعات الغذائية (فوديكو)، 6 آلاف سهم، كما اشترى مجلس إدارة شركات الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، سي اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، 2939 سهم، 600 ألف سهم، 10 آلاف سهم، على التوالي، واشترى نظام الإثابة والتحفيز للعامليلن بالبنك المصري الخليجي 2415 سهم.

الرقابة المالية أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن استجابة شركة أمريكانا القابضة للمطاعم المصرية، لتحفظ الهيئة بشأن دارسة القيمة العادلة لسهم الشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية ليكون سعر عرض الشراء هو 6.32 جنيه، وذلك بحسب بيان نشر على شاشة البورصة المصرية. أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن استجابة شركة أمريكانا القابضة للمطاعم المصرية، لتحفظ الهيئة بشأن دارسة القيمة العادلة لسهم الشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية ليكون سعر عرض الشراء هو 6.32 جنيه، وذلك بحسب بيان نشر على شاشة البورصة المصرية.