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أب يقيم دعوى لإلزم نجله بدفع 5 آلاف نفقة أقارب بعد إصابته بمرض السرطان

الأربعاء، 08 يوليه 2020 01:30 ص
أب يقيم دعوى لإلزم نجله بدفع 5 آلاف نفقة أقارب بعد إصابته بمرض السرطان محكمة الأسرة_ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

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أقام أب مسن دعوى نفقة أقارب، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، لإلزام نجله بالإنفاق عليه وسداد مبلغ 5 آلاف جنيه، بعد إصابته بمرض السرطان، وطرده من منزله من نجله الأصغر بعد زواجه، مما دفعه للعيش بشقة أحد أقارب زوجته، ليؤكد: "خلافات مع نجلى الأكبر والأصغر بسبب طمعهم فى قطعة أرض أمتلكها، لأعيش بعد وفاة زوجتى مأساة من التعرض للعنف والإساءة".

وأكمل: "أمتنع عن دفع نفقه لأعيش بها وأرحم من التسول، وادعى الفقر بعد تسجيله ممتلكاتى باسم زوجته، ولم يرحمنى عندما ضعف جسدى وضاق بى الحال ".

وأشار الأب البالغ 65 عاما، بمحكمة الأسرة: "أبنائى اتهمونى باطل بمحاولة سرقتهم، والتعدى على زوجتيهم بالضرب، ولاحقونى بالتهديدات، دون أن يهتموا بتدهور حالتى الصحية فى ذلك العام".

وأضاف خ.م.ال، أثناء وقوفه أمام محكمة الأسرة، بدعوى نفقة الأقارب قائلا:" عشت طوال عمرى فى الغربة حتى أبنى لهم الشقق الذى يعشوا فيها وأشترى لهم السيارات التى يمتلكوها الآن، وبعد مرضى وزوجتى تخلوا عنا، لتموت زوجتى وتتركنى وحيد، وأعيش معاناة بسبب عنف أولادي، لينتهى بى الحال مطرود لا أجد مكان يرحمنى من الشارع".

وتابع: "تملك المرض من جسدى، وعشت وحيدا أتعرض للذل على يد ابنى، وعندما اشتكيت تم معاملتى كأنى ارتكبت جريمة، تم الاعتداء على لينال رضا زوجتي، ووضع يديه على ممتلكاتى، وأقام ضدى دعوى حجر وسلبنى شقى العمر".

 وتخضع نفقة الأقارب لأحكام المادة 3 من قانون 1 لسنة 2000 طبقا لقوانين الأحوال الشخصية بالقدر الذى يكفى الحاجة الضرورية لمعيشة طالب النفقة، ومن شروطها أن يكون طالب النفقة معسرا حتى ولو كان قادرا على الكسب وأن يكون المطالب بالنفقة موسرا وتشمل المأكل والملبس والمسكن وكذلك بدل الفرش والغطاء.


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