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وكيل "صحة المنوفية" تتفقد وحدة العناية المركزة بحميات منوف تمهيدا لافتتاحها

الثلاثاء، 07 يوليه 2020 11:51 م
وكيل "صحة المنوفية" تتفقد وحدة العناية المركزة بحميات منوف تمهيدا لافتتاحها وكيل "صحة المنوفية" تتفقد وحدة العناية المركزة بحميات منوف
المنوفية - محمد فتحى

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تفقدت الدكتورة رشا خضر، وكيل مديرية الصحة بالمنوفية، اليوم الثلاثاء، التجهيزات النهائية لوحدة العناية المركزة بمستشفى حميات منوف، بناء على توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، والدكتور نصيف حفناوى، وكيل وزارة الصحه بالمنوفية.

 

وتم إنشاء وحدة العناية بالكامل بالمشاركة المجتمعية بتكلفة تقديرية 2.5 مليون جنيه، ورافق وكيل الصحة، لجنة من العناية ومسئول شئون مقدمى الخدمة والجودة ومكافحة العدوى والصيانة .

 

جدير بالذكر أن وحدة العناية المركزة تتكون من 16 سرير عناية مركزة و6 أجهزة تنفس صناعى و2 جهاز Bi PAP وعربة طوارئ ومحطة تمريضية مجهزة بأحدث الأجهزة، وتانك أكسجين بسعة 6500 لتر .

 

كما قامت المديرية بالتعاقد مع أطباء العناية كذلك بتزويد المستشفى بعدد 25 تمريض من المنتدبين للوحدات الصحية و5 تمريض من الدفعة الجديدة لزيادة القوى البشرية فى المستشفى لبدأ العمل فى العناية المركزة.

 

 


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