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وزيرة التخطيط: الفريق العصار كان حريصا على توطين الصناعة وبناء الإنسان

الثلاثاء، 07 يوليه 2020 11:26 م
وزيرة التخطيط: الفريق العصار كان حريصا على توطين الصناعة وبناء الإنسان الفريق محمد العصار
كتب أحمد حمادة

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قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الفريق محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى الذى وافته المنية أمس، امتدت علاقتى معه إلى ما قبل الوزارة لعام 2012، حيث كانت الجامعات المصرية تشهد حالة من الاضطراب، ودائمًا ما كنت ألجأ له لأخذ النصيحة".

وأوضحت الوزيرة، أن الفريق العصار كان حريصًا على دعم بناء الإنسان، بالإضافة إلى حرصه على دعم وتوطين الصناعة والاهتمام بقضايا التنمية.

وأكدت د.هالة السعيد، أن الفقيد كان رجلًا متزنًا وعاقلًا، مشيرة إلى أن مشهد الجنازة عبر عن منظومة قيمة نزرعها في شبابنا لكى يعلموا أن هناك وفاء لكل من له تاريخ عريق، فهو رجل عاش في فترة حرجة جدًا، والمشهد أكد على رسالة احترام القيادة العليا للشهداء، ومن أفنوا حياتهم فى خدمة وطنهم.

وتابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه كانت هناك علاقات إنسانية تربط الفقيد بجميع زملائه، ومعاونته لهم كلما احتاجوا معاونته.

جاءت التصريحات خلال مداخلة تليفونية لـ د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع الإعلامى خالد أبو بكر ببرنامج "كل يوم" المذاع على قناة أون الفضائية.

 


الفريق العصار

اخبار اقتصاد

وزارة التخطيط

هالة السعيد

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