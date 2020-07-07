معهد البترول: مخزونات النفط الأمريكية تسجل زيادة مفاجئة الأسبوع الماضى

أظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي اليوم الثلاثاء أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي على عكس التوقعات، بينما تراجعت مخزونات كل من البنزين ونواتج التقطير.

وزادت مخزونات الخام 2.05 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثالث من يوليو لتصل إلى 539 مليون برميل، بينما كانت توقعات المحللين تشير إلى هبوط قدره 3.1 مليون برميل.

وقال معهد البترول إن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما ارتفعت بمقدار 2.2 مليون برميل.

وهبطت مخزونات البنزين 1.83 مليون برميل بينما كان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا انخفاضا قدره 2000 برميل.

وتراجعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 847 ألف برميل بينما كان من المتوقع أن تنخفض 75 ألف برميل.

وأظهرت البيانات أن واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي زادت بمقدار 567 ألف برميل يوميا.