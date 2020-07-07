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زوجة الشهيد الشبراوى: عايشين على ذكراه ودائما بحس أنه هيدخل علينا فى أى وقت

الثلاثاء، 07 يوليه 2020 11:54 م
زوجة الشهيد الشبراوى: عايشين على ذكراه ودائما بحس أنه هيدخل علينا فى أى وقت عمر نجل الشهيد أحمد الشبراوى
ماجد تمراز

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قالت ندى حسن، زوجة الشهيد أحمد الشبراوى، إنها طوال الوقت تشعر بأن زوجها بجوارها، وأنه فى ذكرى معركة البرث واستشهاده، تشعر وكأن الشريط يعاد من جديد، وترى كل تفاصيل ذلك اليوم أمامها، واسترجعت كل ذكرياتها معه من جديد، وعبرت قائلة: "إحنا عندنا في البيت كلنا حاسين أنه هيدخل علينا دلوقتى".

وقال عمر نجل الشهيد الشبراوي، خلال خلال مداخلة له ووالدته عبر تطبيق سكايب، مع الإعلامية ريهام إبراهيم، ببرنامج "من مصر" الذي يذاع على قناة cbc: "كنت مبسوط، كنا بنلعب مع بعض أنا وبابا، وكنت بحبه أوى، وأنا نفسي أطلع ظابط زى بابا، علشان الجيش المصرى أبطال".

وأضافت زوجة الشهيد الشبراوى: "ابنى بيسألني دايما عن تفاصيل خاصة بأحمد الله يرحمه، طول الوقت بحكى ذكرياتى معاه عشان تعيش ذكراه وسطنا طول العمر، وهو متأثر بوالده جدا، وشايفه مثل أعلى عظيم، ولما بحب أحفزه بفكره بوالده، وكلنا فخورين بيه لأنه كان بطل حقيقى وضحى عشان بلده".


البرث

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الشهيد أحمد الشبراوي

احمد المنسى

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