تحرير 7 مخالفات بحملة تموينية على المخابز والمحلات بأجا فى الدقهلية.. صور

الدقهلية شريف الديب

تمكنت حملة تموينية بالدقهلية من ضبط عدد من المخالفات بالمخابز لمركز أجا، وقد وجه السيد محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، وبالتنسيق مع العميد حسين عيطة رئيس مباحث تموين الدقهلية، بتكثيف الرقابة على المخابز والأسواق، ومدى جودة الخبز والمنتجات الغذائية المعروضة للمواطنين، والإعلان عن أسعارها، والتأكد من صلاحية اللحوم المعروضة بالأسواق ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى حفاظا على الصحة العامة، وتحت إشراف العقيد علاء شلش رئيس مباحث تموين ميت غمر، ويحيى محمد السيد مدير إدارة تموين أجا.

وضمت الحملة وائل الطنطاوي ومصطفى عوض وإسلام صبرى مفتشى الإدارة ، وأحمد السعيد العبد والدكتورة عبير شومان من الطب البيطري باجا بالاشتراك مع قوة من وحدة مباحث تموين ميت غمر.

وأسفرت الحملة عن ضبط مخبز بقرية صهرجت الصغرى، ومخبز بقرية برج النور ينتجان خبز ناقص الوزن، كما تم ضبط وتحرير محضر رقم 4645 لسنة 2020 جنح أجا أمن دولة طوارئ ،ضد مجدى.ص.ال صاحب محل جزارة بقريه نوسا الغيط، ومحضر رقم 4646 ضد محمد.ال.ا صاحب محل جزارة بذات القرية، وذلك لعدم اعلانهما عن الأسعار، ومحضر رقم 4647 ضد طاهر.ف.ا صاحب محل بقالة بقريه نوسا البحر لبيعه سجائر بازيد من السعر الرسمى، ومحضر رقم 4648 ضد سوبر ماركت الشريف بقريه نوسا الغيط، وذلك لبيعه سجائر بازيد من السعر الرسمى، والامتناع عن تقديم أوراق المحل ومحضر رقم 10046 لسنة 2020 جنح اجا ضد عبدالمنعم.م.ال صاحب مطعم بقريه نوسا الغيط لعدم وجود شهادة صحية.