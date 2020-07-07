أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 7-7-2020

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 7-7-2020، وجاءت أبرزها ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، باستثناء المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط عدد من الأسهم القيادية، وسط أحجام تداول مرتفعة، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 1.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 607.177 مليار جنيه.



إيقاف تداول 20 شركة قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 20 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم غاز مصر، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، المنصورة للدواجن، القاهرة للدواجن، المصريين للاستثمار والتنمية والتعمير، برايم القابضة للاستثمارات المالية، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، مصر للفنادق، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية.



البورصة تربح 1.1 مليار جنيه ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، باستثناء المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط عدد من الأسهم القيادية، وسط أحجام تداول مرتفعة، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 1.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 607.177 مليار جنيه. ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، باستثناء المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط عدد من الأسهم القيادية، وسط أحجام تداول مرتفعة، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 1.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 607.177 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 406.5 مليون ورقة مالية بقيمة 1.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 44.2 ألف عملية لعدد 186 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 59.61% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 37.73%، والعرب على 2.56% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 52.37% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 47.62%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 28 مليون جنيه، مليون جنيه، 2.7 مليون جنيه، 144.1 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 1.4 مليون جنيه، 174.4 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 11050 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 1844 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 12889 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 4221 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 1543 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 2375 نقطة، فيما تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 739 نقطة.

وصعدت أسهم 73 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 86 شركة، ولم تتغير مستويات 27 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر) بسعر إغلاق 2.653 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.81%.

- فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية بسعر إغلاق 19.550 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.77%.

- برايم القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 0.747 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.42%.

- السعودية المصرية للاستثمار والتمويل بسعر إغلاق 27.030 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.16%.

- أجواء للصناعات الغذائية-مصر بسعر إغلاق 2.350 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.31%.



وضمت الأسهم المتراجعة:

- حق الاكتتاب للشركة المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب-مصر4) بسعر إغلاق 0.566 جنيه بنسبة تراجع بلغت 22.25%.

- الحديد والصلب المصرية بسعر إغلاق 2.970 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.05%.

- الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) بسعر إغلاق 23.860 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.52%.

- الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة بسعر إغلاق 23.630 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.41%.

- شارم دريمز للاستثمار السياحي بسعر إغلاق 4.930 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.98%.