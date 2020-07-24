وفاة طبيب بالدقهلية إثر إصابته بفيروس كورونا

الدقهلية شريف الديب

نعى الدكتور أسامة الشحات، نقيب أطباء الدقهلية، اليوم، الدكتور محمد عيد، استشاري الجراحة بمستشفى المنصورة العام القديم سابقًا، والذي توفى متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال نقيب الأطباء لـ "اليوم السابع"، إن الدكتور محمد عيد كان محتجزًا بمستشفى الصدر بالمنصورة للعلاج من فيروس كورونا، وتوفي اليوم، وسيتم تشيع جثمانه ودفنه في قرية ميت خيرون التابعة لمركز المنصورة.

وأضاف أن الدكتور محمد عيد هو الشهيد رقم 16 بين شهداء الجيش الأبيض من الأطباء بالدقهلية.

يذكر بأن شهدت الدقهلية شيعت جثمان 15 طبيبا، نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد.