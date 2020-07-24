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وزارة الزراعة: لجان متابعة وحملة قومية لزيادة إنتاج الذرة الصفراء

الجمعة، 24 يوليه 2020 01:00 ص
وزارة الزراعة: لجان متابعة وحملة قومية لزيادة إنتاج الذرة الصفراء محصول الذرة
كتب عز النوبى

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كثف اللجان الفنية والحملة القومية للذرة من أعمالها داخل الحقول الزراعية، التى تقوم توفير المعلومات الإرشادية التى يحتاجها الفلاح لزيادة الإنتاج من محصول الذرة الشامية وخاصة الذرة الصفراء، والنهوض بزراعة هذا المحصول الاستراتيجى، واختيار عدد من الحقول الإرشادية بواسطة المرشدين الزراعيين وتوفير مستلزمات الإنتاج للمزارعين للوصول لأعلى إنتاجية للفدان.

وقال الدكتور علاء خليل، مدير معهد المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن هناك لجان متابعة وتكليفات للقائمين على الحملة القومية لمحصول الذرة بتكثيف أعمالها، فى جميع المحافظات حتى الحصاد، وهدفها مساعدة الفلاح فى تطبيق الممارسات الجيدة فى الزراعة لتحقيق أعلى إنتاجية للفدان، خاصة الذرة الصفراء.

وأضاف "خليل"، أن هناك لجان منتشرة من قبل معهد المحاصيل الحقلية على جميع الزراعات الصيفية، متابعا أن الحملة القومية للذرة تغطى جميع المحافظات حاليا، لزيادة الإنتاج، وهدفها مساعدة الفلاح فى تطبيق الممارسات الجيدة فى الزراعة لتحقيق أعلى إنتاجية للفدان وخاصة الذرة الصفراء، متابعا أن الغرض الرئيسى للحملة هو النهوض بزراعة هذا المحصول الاستراتيجى، واختيار عدد من الحقول الإرشادية بواسطة المرشدين الزراعيين وتوفير مستلزمات الإنتاج للمزارعين للوصول لأعلى إنتاجية للفدان.

وتابع مدير المحاصيل الحقلية، أن أهمية زيادة المساحات المنزرعة من الذرة الصفراء لتلبية احتياجات صناعة الدواجن من الأعلاف والحد من استيراد الذرة الصفراء من خلال أصناف ذات إنتاجية عالية ومسجلة، مشيرا إلى أن هناك حملة قومية بدأت لحث المزارعين على زيادة المساحات المنزرعة، وهناك حملات توعوية للمزارعين بحثهم على زيادة المساحات المنزرعة بالذرة الصفراء للتوسع  فى المساحات المنزرعة الموسم الحالى لزيادة الإنتاج.

كانت وزارة الزراعة، أكدت أنه منذ بدء موسم الزراعات الصيفية هناك لجان متابعة من قبل المعهد للمرور اليومى بالغيطان، ومتابعة توفير جميع التقاوى  الصيفية والأصناف الجديدة عالية الإنتاجية ومبكرة النضج وقليلة الاستهلاك للمياه، وسط متابعة دورية لإعطاء جميع الإرشادات والتوصيات عن طرق الزراعة الصيفية والممارسات الجيدة حول طرق الرى والتسميد لزياد الإنتاج، بالإضافة إلى زيادة أعداد الحقول الإرشادية وخاصة الذرة لزيادة الإنتاج.


المحاصيل الحقلية

البحوث الزراعية

الذرة الصفراء

اخبار مصرية

انتاج الذرة

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