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بعد عقوبات نادى سموحه

مصطفى يونس: التأمين على اللاعبين ضد "كورونا" مثلما يحدث فى الخارج أفضل من العقوبات

الجمعة، 24 يوليه 2020 01:00 ص
مصطفى يونس: التأمين على اللاعبين ضد "كورونا" مثلما يحدث فى الخارج أفضل من العقوبات مصطفى يونس نجم النادى الاهلى الأسبق
كتب – حسام الشقويرى

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أكد الكابتن مصطفى يونس نجم النادى الأهلى الأسبق، أن التأمين على اللاعبين ضد مخاطر الإصابة بفيروس "كورونا" مثلما يحدث فى دوريات المحترفين فى الخارج، أفضل من العقوبات التى يمكن أن يفرضها أى نادى فى دورى كرة القدم المحلى في حالة إصابة اللاعب بالعدوى، وذلك من خلال قيمة التعويض الذى يمكن أن يحصل عليه لتغطية كامل النفقات أو الخسائر التى يمكن أن تلحق بالنادى أو اللاعب، فليس من المعقول أن يقوم النادى بشراء لاعب بـ30 مليون جنيه، ولا يقوم بعمل تغطية تأمينية فى حالة إصابته بأى مرض، وأضاف يونس فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن العقوبات التى أعلن عنها فرج عامر رئيس نادى سموحة، بفرض جزاءات مالية كبيرة على كل من سيصاب بفيروس كورونا المستجد من اللاعبين، تأتى من باب تحفيز اللاعبين على الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد تفشى الوباء.
 
 
وسبق وأن أشار فرج عامر رئيس نادى سموحة، أنه سيتم فرض عقوبات مالية كبيرة على كل من سيصاب بفيروس كورونا المستجد من اللاعبين أو الجهاز الفنى للفريق، عقب عودة الدورى الممتاز وذلك بسبب عدم الحفاظ على صحته وتهديد سلامة الآخرين، وعدم الالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية، كما أيد مسئولو اتحاد الكرة فرج عامر، رئيس نادى سموحة، الذى أعلن مؤخراً توقيع عقوبات مالية على اللاعبين الذين أصيبوا بفيروس كورونا، وأوضح مسئولو الجبلاية أنه على الأندية معاقبة اللاعبين غير الملتزمين بالإجراءات الطبية، خاصة أن اتحاد الكرة رصد مؤخرا حالة من الاستهتار الشديد بين اللاعبين فى المعسكرات وأثناء تناول الطعام فى الفنادق وبالغرف، وهو ما تسبب فى تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا بين اللاعبين خلال الأيام الماضية.
 
وطالب اتحاد الكرة الأندية بالتشديد على تنفيذ الاجراءات الطبية فى المعسكرات بكل حزم، وفى حالة استهتار اللاعبين يتم توقيع غرامات مالية على أى لاعب لا يلتزم بالإجراءات الاحترازية الموضوعة من اللجنة الطبية.

نادى سموحه

كورونا

فرج عامر

تامين

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