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متى تنتهى أزمة حرق الأسعار بسوق الموبايلات؟..خبراء يوضحون

الجمعة، 24 يوليه 2020 12:00 ص
متى تنتهى أزمة حرق الأسعار بسوق الموبايلات؟..خبراء يوضحون هواتف ذكية
كتبت هبة السيد

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قال محمد المهدى وكيل شعبة المحمول، إن أزمة حرق الأسعار فى سوق الهواتف سببها شركات الموبايلات ولكن بشكل غير مباشر، كونها تقدم محفزات لمن يحقق أكبر مبيعات من التجار فى مدة قصيرة منها السفر إلى الخارج وبعض مكافأت مغرية وهو ما يدفع البعض للتقليل من هامش الربح بشأن هذا الأمر.
 
 
وأضاف المهدى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هذه الأزمة تعود إلى 20 عاما منذ بدأ خدمات المحمول ولا تتصدى لها الشركات ولم تنتهى. 
 
 
من جهة أخرى، قال محمد طلعت رئيس شعبة تجار المحمول فى الغرفة التجارية بالقاهرة، بأنه لا يوجد حلول لأزمة حرق الأسعار بسوق الموبايلات، وعادة ما تؤكد لنا الشركات بأن ليس لها علاقة بهذا الأمر وأنها قامت ببيع الأجهزة للتجار بنفس السعر ولا تكلف نفسها بوقف التعامل مع هؤلاء التجار لأنهم يحققون لها ما تريده من مبيعات.
 
 
وأضاف طلعت في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن بعض التجار أيضا يلجأون لحرق الأسعار لوجود "بيزنس" آخر أمامه سيحقق له ربحية تفوق الموبايلات لذا يتخلى عن هامش الربح مقابل البيع السريع لأنه يحتاج تلك الأموال فى أعمال أخرى تحقق دخل أكبر.
 
 
ويصل حجم الاشتراكات بخدمات المحمول بمصر حوالى 95 مليون اشتراك، و9.5 مليون للهاتف الثابت نحو 7.5 مليون للإنترنت المنزلى ونحو 40 مليون لمستخدمى الإنترنت من خلال المحمول.

الموبايلات

محمد المهدي

محمد طلعت

هواتف ذكية

مبيعات

حرق الأسعار

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