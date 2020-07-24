اليوم السابع
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الجمعة، 24 يوليه 2020 03:21 ص
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ما هى حساسية الحمضيات وعلامات الإصابة بها ؟

الجمعة، 24 يوليه 2020 03:00 ص
ما هى حساسية الحمضيات وعلامات الإصابة بها ؟ ما هى حساسية الحمضيات
كتبت إيناس البنا

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يقال إن الحمضيات أفضل من غيرها من الفاكهة كما تفعل الكثير للصحة، فالحمضيات غنية بفيتامين ج ومضادات الأكسدة التي تساعد في مكافحة الالتهابات الفيروسية والأمراض الموسمية، حيث يعمل البرتقال والليمون، على تعزيز المناعة لمنع هجوم الفيروسات والبكتيريا. 
 
تحتوي الحمضيات وفقا لتقرير موقع " onlymyhealth" على نسبة عالية من الماء مما يساعد على ترطيب الجسم، ولكن بعض الناس لديهم حساسية تجاههم، يطلق عليه اسم "Citrus Allergy"، وعند استهلاك أي مكون من مكونات الحمضيات تظهر عليهم أعراض الحساسية. هذه الحساسية نادرة ولكن هناك الكثير.
 

أعراض حساسية الحمضيات

إذا كنت تعاني من طفح جلدي أو تهيج في الحلق بعد تناول ثمار الحمضيات، فقد تكون لديك حساسية من الحمضيات، وفيما يلي بعض علامات وأعراض حساسية الحمضيات التي يمكن أن تساعد في معرفة ما إذا كان لديك حساسية أم لا:

 

  1. الحكة الشديدة والوخز الشديد على الشفاه واللسان والحنجرة بعد تناول الفاكهة الحمضية.
  2. تورم واحمرار اللثة والشفاه.
  3. أعراض التهاب الجلد الجلدي بعد ملامسته أو ملامسته لعصير أو قشور الحمضيات.
  4. الحكة و حروق الجلد مع احمرار
  5. تورم وبثور على الجلد بعد ملامسة المواد المسببة للحساسية
  6. أعراض الحساسية المفرطة التي تهدد الحياة
  7. تورم الفم والحلق
  8. التهاب الجلد 
  9. قشعريرة
  10. الربو
  11. القيء والغثيان والإسهال
  12. ضغط دم منخفض

الأطعمة التي يجب تجنبها عندما يكون لديك حساسية من الحمضيات

  • حافظ على المسافة من الحمضيات والقشور إذا كنت تعاني من حساسية الحمضيات، اتبع هذه النصائح:
  • تجنب عصائر الفاكهة الحمضية مثل عصير البرتقال وعصير الليمون أو خلاصة الليمون.
  • قد تحتوي عصائر الفاكهة المعبأة على نسبة مئوية من مستخلصات الحمضيات ، تحقق من الملصق قبل الاستهلاك.
  • تجنب قشر الحمضيات مثل قشر البرتقال والليمون. يمكن أن تسبب الحساسية أيضًا.
 

حساسية الحمضيات

الحمضيات

الليمون

أعراض حساسية الحمضيات

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