لبنان يسجل 156 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 156 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 3260 حالة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي (مطار بيروت) .
وذكرت الوزارة – في بيان لها مساء اليوم - أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 5680 فحصا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.
لبنان يسجل 156 إصابة جديدة بفيروس كوروناالجمعة، 24 يوليه 2020 12:09 ص
كورونا - صورة أرشيفية
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أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 156 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 3260 حالة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي (مطار بيروت) .
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