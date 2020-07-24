قبل عيد الأضحى.. تعرف على أنواع الأختام اللحوم لضمان سلامتها

بورسعيد محمد فرج

مع اقتراب عيد الأضحى، يقبل المواطنين على شراء اللحوم من الجزارين بدلا من ذبح الأضحية سواء لعدم استطاعتهم أو لأنها أسهل من الذبح بالنسبة لهم.

ومن ثم يتسأل البعض عن كيفية التأكد من صحة اللحوم أثناء شرائها وعدم تعرضهم للنصب والتأكد من وضع الأضحية من حيث سلامتها.

وتقول د. أمانى راضى رئيس قسم الإرشاد بمديرية الطب البيطرى ببورسعيد لـ"اليوم السابع"، إن شراء اللحوم من مصدر موثوق منه والتأكد من ذبحها داخل مجزر تحت إشراف الطبيب البيطرى للتأكد من سلامتها وكونها آمنة تمام للاستهلاك والتأكد من وجود الأختام عليها التى تجعلها غير قابلة للتزوير أو السرقة وذلك للحد من التلاعب لضمان وصول اللحوم بشكل آمن للمستهلك، واضعة عده شروط جاءت على النحو الآتي:

ختم اللحوم البلدية باللون الأحمر

ختم العجول الواردة بغرض الذبح بالمادة بالنفسيجية

تحمل اللحوم البلدية الصغيرة ختم لون أحمر مستدير

تحمل اللحوم البلدية الكبيرة ختم لون احمر مربع

ويكون الختم مقسم إلى 5 أجزاء:

1. اسم المجزر ومعه رقم كودى خاص بكل مجزر .

2 . رمز المحافظة بورسعيد " و س "

3 . رقم من 1 الى 7 يرمز إلى أيام الأسبوع

4 . علامة سرية خاصة بكل مجزر

5 . "اختصار لنوع اللحم ضأن " ضا .. الجاموس " جا ".. البقرى " بق ".. الجملى "جم".. الماعز " ما "

ومن جهة أخرى أكدت أن هناك أختام أخرى تسمى "عوارض" وتدل على أن اللحوم ذبحت اضطراريا وهى على شكل سداسى الإضلاع حجمه كبير ولونه احمر مكتوب عليه من الداخل محافظة بورسعيد، واسم المجزر وتختم اللحوم بختم آخر أصغر حجما من العوارض ويكون مربع الشكل اذا كانت اللحوم صغيرة ومثلث اذا كانت اللحوم كبيرة.