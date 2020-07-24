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فى 10 نقاط.. ماذا يعنى تجريد الكاهن من رتبته الكنسية؟

الجمعة، 24 يوليه 2020 06:00 ص
فى 10 نقاط.. ماذا يعنى تجريد الكاهن من رتبته الكنسية؟ زى كاهن
كتب مايكل فارس

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جرّدت الكنيسة الأرثوذكسية أحد كهنتها رسميا، بعد اكتشاف واقعة تحرشه بإحدى القاصرات خلال خدمته، وقد أصدرت أصدرت الكنيسة القبطية الكاثوليكية بيانا بخصوص سامي توفيق أمين قلادة "الأب مينا توفيق سابقا"، مؤكدة فيه أن الكنيسة أصدرت قرارا بتاريخ 4 ديسمبر 2018 فيما يخص "سامى توفيق أمين" وجاء به، أولا رده إلى الحالة العلمانية، ثانيا، إعلان عدم انتمائه إلى الكنيسة الكاثوليكية.

وفى 10 نقاط يقدم لكم "اليوم السابع"، معنى ومفهوم الشلح فى الكنيسة ومتى يجب تطبيقه كالتالى:

1- كلمة التجريد أو الشلح داخل الكنيسة الأرثوذكسية عودة الشخص لاسمه العلماني، وتجريده من زيه الكهنوتى وخلعه من رتبته الدينية.

2- تبدأ العقوبات بفرض مدة معينة للصوم ثم المنع من الصلاة لفترة محددة ثم حرمان الكاهن من التناول.

3- تتدرج العقوبات لتصل إلى الإيقاف عن منصبه لفترة.. ثم النفي والإبعاد إلى أحد الأديرة لمدة تتناسب مع أسباب العقوبة.

4- آخر مرحلة التجريد أو الشلح عندما يرتكب الكاهن خطأ لا يمكن تجاوزه ولا إغفاله ولا إصلاحه يمس بعقيدة الكنيسة أو ارتكاب فعل فاضح أو تمرد على الولاء للكنيسة لحد الانشقاق عن قياداتها ومخالفة تعليمات بابا الكنيسة.

5- يتم التجريد فى الكنيسة الأرثوذكسية كمرحلة أخيرة بعد 3 درجات تقاضى تبدأ بالنصح والإرشاد.

6- شلح الكاهن من جماعة الإكليروس بمعنى تجريده من زيه الكهنوتى وخلعه من رتبته الدينية.

7- أسباب الشلح أن الرهبنة والكهنوت "نذر" و لا يجوز لأحد كسر هذا النذر إلا عند الانحراف اللاهوتى.

8- "الزندقة" وهى درجة أولى فى الانشقاق عن الكنيسة من خلال أفكار متناثرة ومتواترة قد تخالف العقيدة المسيحية تؤدى للشلح.

9- الهرطقة".. وهى تجميع هذه الأفكار فى مؤلف أو الإصرار عليها فى الصلوات والعظات وهى تمس العقيدة المسيحية فى أساسها مثل إنكار واقعة الصلب أو الثالوث وهو الانحراف العقيدى الذى يوجب الشلح .

10- "الأخطاء الأخلاقية والمالية" تؤدى للشلح بعد درجات التقاضى فى الكنيسة والعرض على لجان مختصة بالمجمع المقدس.


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الارثوذكسيه

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تجريد الكاهن

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