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فى الذكرى الثالثة للحكم.. ننشر أبرز ما جاء بمرافعة النيابة بقضية اغتيال النائب العام

الجمعة، 24 يوليه 2020 01:00 ص
فى الذكرى الثالثة للحكم.. ننشر أبرز ما جاء بمرافعة النيابة بقضية اغتيال النائب العام المستشار حسن فريد والشهيد هشام بركات والإرهابى يحيى موسى ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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مرت 3 سنوات ويوم على تسطير محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، كلمة النهاية فى محاكمة المتهمين باغتيال النائب العام الشهيد هشام بركات بعد أحكام الإعدام لت 28 متهما والمؤبد والمشدد لباقى المتهمين، وننشر خلال التقرير أبرز ما جاء فى مرافعة النيابة العامة.

جاء فى مرافعة النيابة العامة بالقضية فى جلسة 1 أبريل من عام 2017، : النيابة العامة لا تبدأ مرافعاتها بمقدمات أدبية فلن نسرد تاريخ الإخوان الفاسد، فكله قتل وحرق وتدمير، وسفك للدماء، عناصر حركة حماس تصدر تعليمات لحركات الإخوان لتنفيذ عمليات إرهابية، فهم ليسوا إخواننا.

وتابع: يخادعون الله وهو يخادعهم، وإذا خلوا إلى بعضهم لقتل النفس سعوا لذلك، ماضيها بالأمس هو حاضرها، تنظيمها نفذ العديد من عمليات القتل، يظهر كبيرهم حسن البنا بكلمات سطرها لهم التاريخ، فهم ليسوا إخوان وليسوا مسلمين، جماعة الإخوان تستعين بالخارج عن طريق تنظيمها الدولى من كل مكان، أسسوا تنظيم دولى بالعديد من البلدان منها دولة فلسطين فأسسوا حركة حماس.. واختتم مرافعته بطلب توقيع عقوبة الإعدام على المتهمين.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم تولى القيادة والانضمام والاشتراك والإمداد لجماعة الإخوان الإرهابية، فضلا عن جرائم تصنيع وحيازة المفرقعات واستعمالها استعمالا من شأنه تعريض حياة الناس والأموال للخطر، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بقصد استعمالها فى نشاطهم الإجرامى، والاتفاق الجنائى على ارتكاب تلك الجرائم، والالتحاق بمنظمة إرهابية خارج البلاد، والتخابر مع حركة حماس، والقتل العمد والشروع فيه، والتسلل عبر الحدود.


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