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طلاب الأدبى بالشهادة الثانوية الأزهرية يختتمون غدا امتحانات مادة الأدب

الجمعة، 24 يوليه 2020 05:00 ص
طلاب الأدبى بالشهادة الثانوية الأزهرية يختتمون غدا امتحانات مادة الأدب الثانوية الازهرية
كتب لؤى على

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يختتم طلاب القسم الأدبى للشهادة الثانوية الأزهرية امتحاناتهم، غدا السبت، بامتحان مادة الأدب والنصوص والمطالعة، فى اليوم الخامس عشر من أيام الثانوية الأزهرية للقسم، والتى بدأت 22 يوينو الماضى، والتى تبدأ من التاسعة صباحا وحتى الحادية عشر، وسط إجراءات وقائية مشددة حفاظا على الطلاب من انتشار فيروس كورونا.
 
يذكر أن أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسى 2019/2020، من القسم الأدبى بنين 50602 و فتيات 34633 بإجمالى 85235 طالبًا بالقسم الأدبي، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمى بنين 25127  وفتيات 18029 بإجمالى 43156 طالبًا بالقسم العلمي، كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طالبا، وبإجمالى عام 128495 طالبًا.
 
كما أن العدد الإجمالى للجان امتحانات الثانوية الأزهرية 635 لجنة عامة بكافة المحافظات تضم كل منها عددًا من اللجان الفرعية الأخرى، وذلك لتحقيق التباعد الاجتماعى وحتى لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية بحد أقصى 12 طالبًا. 
 
جدير بالذكر أنه تم تخصيص الأرقام 01223343001 و 01118825385 للتواصل المباشر مع المسؤولين عن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عبر الواتس آب، وذلك على مدار الساعة، مع التأكيد على سرية الشكوى، والتنبيه على مقدمها أن يرسل ما يثبت هويته.

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