صور.. لمسات أخيرة بالوحدات الصحية لتسليمها للتأمين الصحى الشامل بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت محافظة الأقصر بدء أعمال تسلم الوحدات الصحية ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل المقرر إنطلاقها مطلع الشهر المقبل، حيث تم الإنتهاء من تجهيزات عدد من تلك الوحدات وتسليمها رسمياً خلال الساعات الماضية، وذلك تمهيداً لدخولها المشروع رسمياً مطلع أغسطس المقبل.

وشملت تلك الوحدات التى تم الإنتهاء من تجهيزها بالكامل وتسليمها مؤخراً، ما يلى:- (مركز طب الأسرة بالطود – مركز طب الأسرة بمنشأة العمارى – وحدة طب الأسرة بمنشأة العمارى – وحدة طب الأسرة بنجع البركة – وحدة طب الأسرة بمنشية النوبة – وحدة طب الأسرة بالعديسات قبلى – وحدة طب الأسرة بالمريس – وحدة طب أسرة آل عثمان – وحدة طب الأسرة بالحبيل)، حيث أن محافظة الأقصر هي إحدى محافظات المرحلة الأولى وسجل بها حتى الآن أكثر 700 ألف مواطن وسيتم ضم أكثر 59 وحده ومركز و8 مستشفيات بالمحافظة لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وفى نفس السياق أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، عن إنطلاق حملات أتوبيس حملة التوعية التابع لمنظومة التأمين الصحي الشامل في بندر الأقصر، وذلك مع عودة التسجيل من جديد بمنظومة التأمين الصحى الشامل، وذلك للتسهيل على المواطنين في المنظومة والرد على استفسارتهم، حيث قالت المديرية إنه يجرى حالياً استكمال أعمال التسجيل بمنظومة التأمين الصحى الشامل، والتى تبلغ حوالى 18 نقطة تسجيل، حيث تم حتى الفترة التى سبقت ظهور جائحة فيروس كورونا، الانتهاء من أعمال تسجيل ما يزيد على 700 ألفا مواطن بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، وذلك منذ بداية التسجيل فى الأول من شهر أكتوبر العام الماضى، ويجرى مواصلة أعمال تسجيل المواطنين حتى بدء تطبيق المنظومة خلال الفترة المقبلة.

وقال الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل بالمحافظات، إلى أن الأوراق المطلوبة للتسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل، هى بطاقة الرقم القومي وشهادات الميلاد المميكنة، وبالنسبة للأطفال مطلوب شهادات الميلاد فقط، حيث إن التسجيل متاح في الوحدات والمراكز الصحية بحسب كل منطقة جغرافية تابع لها محل السكن. وأضاف أنه من المقرر أن يتواجد أتوبيس التوعية والتسجيل في إدارة بندر الأقصر من اليوم الثلاثاء الموافق 21 يوليو وحتى السبت 25يوليو، تليها إدارة أرمنت من الأحد 26 يوليو وحتى الخميس 30يوليو، ثم إدارة القرنة من الأربعاء 5أغسطس وحتى الاثنين 10أغسطس، وإدارة البياضية من الخميس13 أغسطس وحتى السبت 15أغسطس، و إدارة الزينية من الأحد 16أغسطس وحتى الخميس 20أغسطس، وإدارة الطود من الجمعة 21أغسطس وحتى الأحد 23أغسطس، وأخيرًا إدارة إسنا من الإثنين 24 أغسطس وحتى الأحد 30أغسطس .