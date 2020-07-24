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صور..رئيس مركز الداخلة يوجه بإستكمال تنفيذ المشروعات الخدمية بقرى غرب الموهوب والصحوة

الجمعة، 24 يوليه 2020 12:32 ص
صور..رئيس مركز الداخلة يوجه بإستكمال تنفيذ المشروعات الخدمية بقرى غرب الموهوب والصحوة رئيس مدينة الخارجة
الوادى الجديد - ماهر أبو نور

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أجرى الدكتور نبيل حنفى، رئيس مركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، أمس الخميس، جولة تفقدية بقرى غرب الموهوب والصحوة والعروبة والأمان لمتابعة سير العمل، حيث تفقد مشروع إنشاء الوحدة الصحية بقرية الصحوة والذى يتم تنفيذه ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" ووجه بإستكمال تنفيذ المشروعات الخدمية بها.

كما تم تفقد عملية تطوير محطة مياه الشرب بالقرية والتي تنفذ أيضا بنفس المبادرة، حيث تم رفع كفاءة المحطة ورفع قدرتها من 100 متر مكعب بالساعة الى 240 متر مكعب بالساعة بتكلفة 3 مليون وسبعة وثمانون الف جنيه.

وأكد رئيس مركز الداخلة، بأن الدولة تتخذ خطوات سريعة لتنفيذ مبادرة حياة كريمة، والتى تهدف الى توفير حياة كريمة للمواطنين بالمناطق الأكثر إحتياجا بالإضافة إلى توفير كافة الخدمات الأساسية بهذه المناطق.

وكذلك قام رئيس المركز، بتفقد مجمع الصوب الزراعية التابع للوحدة المحلية لقرى غرب الموهوب، والذى تشرف عليه جمعية تنمية المجتمع بالقرية، وأيضا تم تفقد الصوب الزراعية التابعة لأحد الشباب بالقرية والتي جرى تم زراعتها بالخضراوات المختلفة لتحقيق الإكتفاء الذاتي من الخضروات وتوفيرها بأسعار مناسبة للمواطنين عن مثيلاتها بالأسواق الخارجية وتوفير فرص عمل لشباب القرية، كما تفقد رئيس المركز مكتب التموين الجديد بقرية غرب الموهوب والذى سيتم افتتاحه قريبا.

 

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