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صور.. تشميع 11 محلا خالفوا قرار الحكومة فى حملة مكبرة ببنى سويف

الجمعة، 24 يوليه 2020 12:51 ص
صور.. تشميع 11 محلا خالفوا قرار الحكومة فى حملة مكبرة ببنى سويف تشميع المحلات المخالفة
بني سويف _ أيمن لطفى

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أغلقت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، برئاسة اللواء دكتور محمود ضياء الدين ، مساء أمس الخميس، 11 محلا، لمخالفتها  قرار الحكومة وتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم، بتحديد مواعيد غلق المنشآت التجارية، في إطار الإجراءات الإحترازبة لمواجهة فيروس كورونا.

وأشار بيان، اليوم الجمعة، إلى أن الحملة التي قادها عبد الحي سيد نائب رئيس  الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف ومحمد رياض مساعد رئيس الوحدة المحليه  بمشاركة رؤساء المناطق وفني الاشغال ومسئول رخص المحلات، أسفرت عن ضبط  إحدي عشر محلا تجاربا تعمل أثناء مواعيد الغلق، فتم تشميعها، بالإضافة إلى رفع 38 إشغالا متنوعا من أمام المحلات، وباعة جائلين، بمدينة بني سويف العاصمة، وتم التحفظ علي كافة الاشغالات وإتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل الوحدات المحلية بالمدن والمراكز السبع الإدارية حملاتها المكثفة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، لغلق بعض المحال العامة والأنشطة التجارية خلال مواعيد محددة، لمواجهة عدوى فيروس كورونا، وكذلك تكثيف حملات مراجعة الرخص وضبط البناء المخالف والتعديات على أراضي أملاك الدولة والرقعة الزراعية، بالإضافة إلي تنفيذ حملات على الأسواق لتحقيق الانضباط بها، ومواجهة كافة صور الغش التجارى ومحاولات احتكار السلع الأساسية وكذلك السلع التى يتزايد عليها الطلب فى الفترة الحالية، كالمطهرات والكمامات وغيرها من مستلزمات التعقيم والوقاية الشخصية.

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