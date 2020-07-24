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رضا حجازى يتفقد أعمال التصحيح ورصد الدرجات بكنترولات الثانوية العامة غدا

الجمعة، 24 يوليه 2020 05:00 ص
رضا حجازى يتفقد أعمال التصحيح ورصد الدرجات بكنترولات الثانوية العامة غدا الدكتور رضا حجازى، رئيس امتحانات الثانوية العامة
محمود طه حسين

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يتفقد الدكتور رضا حجازى، رئيس امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعمال التصحيح ورصد الدرجات فى كنترول المنصورة غدا السبت للمتابعة والوقوف على آخر ما وصل إليه الكنترول من أعمال تصحيح ورصد للدرجات.

وأضاف رئيس عام الامتحانات، أن التصحيح يتم وفق معدلات زمنية معينة ولا استعجال للمقدرين، موضحا أن عدد أوائل الثانوية العامة مثل العام الماضى 33 طالبا وطالبة.

كان قد تفقد الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، الخميس 23 يوليو، لجنة النظام والمراقبة ولجنة تقدير الدرجات بالمجمع التعليمى بالإسماعيلية، للاطمئنان على سير أعمال التصحيح وسلامة الإجراءات المتبعة داخل الكنترول.

وقال نائب وزير التربية والتعليم، إن أعمال تصحيح الامتحانات وتقدير الدرجات تسير وفق الخطة الزمنية، مشيرًا إلى أن هذه الأعمال تنفذ بطريقة سلسلة وسهلة دون استعجال من قبل الوزارة للمصححين أو مقدرى الدرجات.

كما تفقد غرف الكنترول حيث تم التأكد من القيام باتخاذ الإجراءات الاحترازية الخاصة بسلامة العاملين والمصححين داخل اللجنة وفي مقدمتها استخدام الكمامات الطبية إلى جانب التباعد بين جميع المصححين لمسافات آمنه والتأكد من تعقيم الكنترول قبل وبعد الانتهاء من أعمال التصحيح بصفة مستمرة.

وشدد نائب الوزير على مراعاة الدقة فى أعمال التصحيح من خلال الالتزام بنماذج التصحيح الواردة من الوزارة وكذلك أهمية المراجعة وذلك لصالح الطلاب، مشيرًا إلى أن كل طالب سوف يحصل على حقه بدون التعرض لأى ظلم مهما كان، مؤكدًا أن الوزارة سوف تطبق القانون على الجميع.

وتضم لجنة النظام والمراقبة بالمجمع التعليمي أوراق الإجابة لطلاب الثانوية العامة بمحافظات (بورسعيد، والسويس، وشمال وجنوب سيناء، وبعض الإدارات التعليمية بمحافظة الشرقية).
 


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