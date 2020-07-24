رئيس مركز باريس بالوادى: انتهاء الرفع المساحى لمشروع الصرف بقرية المكس القبلى

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس بمحافظة الوادي الجديد، عن انتهاء الرفع المساحي لمشروع الصرف الصحي بقرية المكس القبلي (محطة الرفع - محطة المعالجة - الغابة الشجرة) بواسطة فنيين ومختصي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة، وذلك في إطار استكمال تنفيذ الخدمات الحيوية بالمركز والقرى التابعة له.

وكان اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد تفقد مشروع إستثمار زراعي على مساحة 500 فدان بقرية عدن ضمن مبادرة النخيل التى أطلقها رئيس الجمهورية بالتوسع فى زراعة النخيل وإنتاج التمور بالمحافظة، حيث يشمل المشروع زراعة نخيل وعنب بإستخدام الري المطور، بالإضافة إلي مزرعة للإنتاج الحيوانى، وذلك ضمن جولته التفقدية بمركز باريس يرافقه فيها كمال إبراهيم، رئيس المركز.

وأثني الزملوط علي المشروع ونتائجه، معربا عن شكرة للقائمين عليه لجديتهم في التنفيذ وإلتزامهم بالعقود المبرمة، مثمنا المجهودات المبذلوه لإنجاح تلك المشروعات التي تدعم خطة الدولة بتوسيع الرقعة الزراعية بأنظمة الرى الحديثة .

وفي إطار تشجيع المشروعات الاستثمارية الجادة والناجحة على أرض المحافظة، قام اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بمنح أحد المشروعات الزراعية بقرية بغداد مساحة 10 أفدنة إضافية لتصبح 70 فدان بدلا من 60 فدان، حيث يشمل المشروع زراعات نخيل وفول سوداني بنظام الري المطور،جاء ذلك خلال جولته التفقدية لمركز باريس، يرافقه فيها كمال إبراهيم، رئيس المركز .