اليوم السابع
Ads
الجمعة، 24 يوليه 2020 07:09 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

رئيس مجلس النواب الليبى يبحث مع السفير الأمريكى أخر التطورات فى البلاد

الجمعة، 24 يوليه 2020 04:28 ص
رئيس مجلس النواب الليبى يبحث مع السفير الأمريكى أخر التطورات فى البلاد رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيله صالح
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ناقش رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيله صالح مع السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار وعدم التصعيد العسكرى ووقف التدخلات الخارجية فى ليبيا.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفى أجراه السفير الأمريكى برئيس مجلس النواب الليبى، لبحث آخر تطورات الأوضاع فى ليبيا والمنطقة، إلى جانب سبل إنهاء الأزمة السياسية وضرورة إيجاد حل سياسى ينهى حالة الانقسام فى البلاد، حسب بيان منشور على الموقع الإلكتروني لمجلس النواب.
وأشار البيان إلى تأكيد رئيس مجلس النواب للسفير الأمريكى على ضرورة وضع آلية لتوزيع العائدات النفطية بشكل عادل وشفاف بين كافة أبناء الشعب الليبي.


مجلس النواب الليبى

عقيلة صالح

ليبيا

الأزمة الليبية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

عضو بمجلس النواب الليبي: السراج مستعد لبيع البلاد مقابل البقاء فى الحكم

الخميس، 23 يوليه 2020 03:20 م

مجلس النواب الليبى يعرب عن قلقه من التحشيدات العسكرية للوفاق حول مدينة سرت

الثلاثاء، 21 يوليه 2020 08:10 م

"مجلس النواب الليبى" يرحب بموافقة البرلمان المصرى على إرسال قوات للحدود الغربية .. "بليحق": دعم لليبيين فى مواجهة الاستعمار التركى.."الدفاع والأمن القومى": مصر تحمل على عاتقها الدفاع عن الأمن القومى العربى

الثلاثاء، 21 يوليه 2020 01:06 م

رئيس مجلس النواب الليبى يؤجل زيارته للجزائر دون ذكر الأسباب

السبت، 18 يوليه 2020 06:09 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
طلاب الأدبى بالشهادة الثانوية الأزهرية يختتمون غدا امتحانات مادة الأدب

طلاب الأدبى بالشهادة الثانوية الأزهرية يختتمون غدا امتحانات مادة الأدب

تعرف على الفئات الزمنية لأجور العاملين وفقا لقانون العمل الجديد

تعرف على الفئات الزمنية لأجور العاملين وفقا لقانون العمل الجديد

أبو شقة: اجتماع مع اللجنة المخصصة بإعداد أسماء مرشحى الوفد فى "النواب"

أبو شقة: اجتماع مع اللجنة المخصصة بإعداد أسماء مرشحى الوفد فى "النواب"

تعرف على اختبارات القدرات للالتحاق بكلية الشرطة هذا العام

تعرف على اختبارات القدرات للالتحاق بكلية الشرطة هذا العام

الأوقاف: المساجد تؤذن لصلاة الجمعة اليوم بأذان النوازل وتصلى ظهرا بالمنازل

الأوقاف: المساجد تؤذن لصلاة الجمعة اليوم بأذان النوازل وتصلى ظهرا بالمنازل

الصحة: 610 آلاف طفل أجروا الكشف ضمن مبادرة قياس ضعف السمع لحديثى الميلاد

الصحة: 610 آلاف طفل أجروا الكشف ضمن مبادرة قياس ضعف السمع لحديثى الميلاد

عامان من الخراب.. تفاصيل تدهور تركيا خلال رئاسة أردوغان

عامان من الخراب.. تفاصيل تدهور تركيا خلال رئاسة أردوغان

انقطاع المياه 8 ساعات بمناطق بالجيزة مساء اليوم بدءًا من الساعة العاشرة

انقطاع المياه 8 ساعات بمناطق بالجيزة مساء اليوم بدءًا من الساعة العاشرة

كنائس عالمية تعلن حدادا وصلوات خاصة مع بدء افتتاح أردوغان آيا صوفيا اليوم

كنائس عالمية تعلن حدادا وصلوات خاصة مع بدء افتتاح أردوغان آيا صوفيا اليوم

مجلس الدولة يواصل اليوم الجمعة استكمال الفصل فى طعون انتخابات مجلس الشيوخ

مجلس الدولة يواصل اليوم الجمعة استكمال الفصل فى طعون انتخابات مجلس الشيوخ

الأوقاف تبدأ اليوم وضع ضوابط العودة التدريجية لفتح المساجد لصلاة الجمعة

الأوقاف تبدأ اليوم وضع ضوابط العودة التدريجية لفتح المساجد لصلاة الجمعة

أخبار × 24 ساعة.. الصحة: تسجيل 668 إصابة جديدة بفيروس كورونا و40 حالة وفاة

أخبار × 24 ساعة.. الصحة: تسجيل 668 إصابة جديدة بفيروس كورونا و40 حالة وفاة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة