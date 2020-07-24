رئيس مجلس النواب الليبى يبحث مع السفير الأمريكى أخر التطورات فى البلاد

ناقش رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيله صالح مع السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار وعدم التصعيد العسكرى ووقف التدخلات الخارجية فى ليبيا.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفى أجراه السفير الأمريكى برئيس مجلس النواب الليبى، لبحث آخر تطورات الأوضاع فى ليبيا والمنطقة، إلى جانب سبل إنهاء الأزمة السياسية وضرورة إيجاد حل سياسى ينهى حالة الانقسام فى البلاد، حسب بيان منشور على الموقع الإلكتروني لمجلس النواب.
وأشار البيان إلى تأكيد رئيس مجلس النواب للسفير الأمريكى على ضرورة وضع آلية لتوزيع العائدات النفطية بشكل عادل وشفاف بين كافة أبناء الشعب الليبي.
رئيس مجلس النواب الليبى يبحث مع السفير الأمريكى أخر التطورات فى البلادالجمعة، 24 يوليه 2020 04:28 ص
رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيله صالح
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ناقش رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيله صالح مع السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار وعدم التصعيد العسكرى ووقف التدخلات الخارجية فى ليبيا.
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