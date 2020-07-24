"حماية النيل بالأقصر" تزيل 10 حالات تعد وإلقاء مخلفات على حرم النهر

الأقصر – أحمد مرعى

واصلت إدارة حماية النيل بالأقصر، على مدار الـ24 ساعة الماضية من حملاتها لإزالة المخالفات والتصدى للتعديات، وذلك فى إطار تعليمات وزير الموارد المائية والرى، وتنفيذاً لتوجيهات المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعية، ضمن الموجة الـ16 لإزالة التعديات على مجرى نهر النيل تنفيذا لتوجيهات الدولة بالتصدى بكل حسم لأشكال التعديات، حيث نجحت الحملات، اليوم الأربعاء، فى تنفيذ 10 قرارات إزالة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وخرجت الحملات لإزالة التعديات تحت إشراف وقيادة المهندس محمد عبد اللطيف رئيس الإدارة المركزية لتطوير وحماية النيل بالوجه القبلى بإسنا، والمهندس محمد سعد الدين المدير العام، والمهندس أحمد حارس مفتش نيل الأقصر، وبناء على التنسيق الدائم والمستمر مع مجلس مدينة القرنة وهندسة حماية النيل بالأقصر، حيث قامت هندسة حماية النيل بالأقصر بقيادة المهندس هانى أبو الحجاج مهندس هندسة حماية النيل بالأقصر، بحملة مكبرة لإزالة التعديات على مجرى نهر النيل، وأسفرت الحملة عن تنفيذ عدد 10 قرار إزالة وإلقاء مخلفات ردم ناحية قرية البراهمه مركز قفط زمام هندسة نيل قنا.

وكانت قد شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنة غرب الأقصر، برئاسة رئيس المدينة العميد علاء عبد الجابر، حملة إزالة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، في إطار تعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، وتنفيذا لأعمال الموجة 16 لإزالة التعديات على أملاك الدولة بنطاق المحافظة تنفيذاً لتوجهات الدولة بالتصدي بكل حسم لأشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ 14 قرار إزالة تعديات بمنطقتي القرنة والضبعية بينهم قرار علي ارض ولاية الاثار علي مساحة 55 متر ، و8 قرارات علي اراضي ولاية ري على مساحة 920 متر ، و5 قرارات علي أراضى أملاك الدولة بمساحة 600 متر، وشارك فى الحملة كلا من حجازى النحاس نائب رئيس مركز القرنة، وذلك بالتنسيق مع الادارة الهندسية وادارة المتابعة الميدانية ومعدات الحملة الميكانيكية ومركز شرطة القرنة.