اليوم السابع
Ads
الجمعة، 24 يوليه 2020 03:12 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

فى 24 ساعة..

"حماية النيل بالأقصر" تزيل 10 حالات تعد وإلقاء مخلفات على حرم النهر

الجمعة، 24 يوليه 2020 03:00 ص
"حماية النيل بالأقصر" تزيل 10 حالات تعد وإلقاء مخلفات على حرم النهر إزالة 10 حالات تعد وإلقاء مخلفات على حرم النهر
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

واصلت إدارة حماية النيل بالأقصر، على مدار الـ24 ساعة الماضية من حملاتها لإزالة المخالفات والتصدى للتعديات، وذلك فى إطار تعليمات وزير الموارد المائية والرى، وتنفيذاً لتوجيهات المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعية، ضمن الموجة الـ16 لإزالة التعديات على مجرى نهر النيل تنفيذا لتوجيهات الدولة بالتصدى بكل حسم لأشكال التعديات، حيث نجحت الحملات، اليوم الأربعاء، فى تنفيذ 10 قرارات إزالة خلال الـ24 ساعة الماضية.

 

وخرجت الحملات لإزالة التعديات تحت إشراف وقيادة المهندس محمد عبد اللطيف رئيس الإدارة المركزية لتطوير وحماية النيل بالوجه القبلى بإسنا، والمهندس محمد سعد الدين المدير العام، والمهندس أحمد حارس مفتش نيل الأقصر، وبناء على التنسيق الدائم والمستمر مع مجلس مدينة القرنة وهندسة حماية النيل بالأقصر، حيث قامت هندسة حماية النيل بالأقصر بقيادة المهندس هانى أبو الحجاج مهندس هندسة حماية النيل بالأقصر، بحملة مكبرة لإزالة التعديات على مجرى نهر النيل، وأسفرت الحملة عن تنفيذ عدد 10 قرار إزالة وإلقاء مخلفات ردم ناحية قرية البراهمه مركز قفط زمام هندسة نيل قنا.

 

وكانت قد شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنة غرب الأقصر، برئاسة رئيس المدينة العميد علاء عبد الجابر، حملة إزالة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، في إطار تعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، وتنفيذا لأعمال الموجة 16 لإزالة التعديات على أملاك الدولة بنطاق المحافظة تنفيذاً لتوجهات الدولة بالتصدي بكل حسم لأشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

 

وأسفرت الحملة عن تنفيذ 14 قرار إزالة تعديات بمنطقتي القرنة والضبعية بينهم قرار علي ارض ولاية الاثار  علي مساحة 55 متر ، و8 قرارات علي اراضي ولاية ري على مساحة 920 متر ، و5 قرارات علي أراضى أملاك الدولة بمساحة 600 متر، وشارك فى الحملة كلا من حجازى النحاس نائب رئيس مركز القرنة، وذلك بالتنسيق مع الادارة الهندسية وادارة المتابعة الميدانية ومعدات الحملة الميكانيكية ومركز شرطة القرنة.

 

نيل (2)
 
نيل (3)
نيل (3)

 

نيل (1)

الاقصر

اخبار الاقصر

حملات ازالة تعديات

حماية النيل بالاقصر

اخبار المحافظات

ازالة تعديات حرم النيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصحة: 610 آلاف طفل أجروا الكشف ضمن مبادرة قياس ضعف السمع لحديثى الميلاد

الصحة: 610 آلاف طفل أجروا الكشف ضمن مبادرة قياس ضعف السمع لحديثى الميلاد

عامان من الخراب.. تفاصيل تدهور تركيا خلال رئاسة أردوغان

عامان من الخراب.. تفاصيل تدهور تركيا خلال رئاسة أردوغان

انقطاع المياه 8 ساعات بمناطق بالجيزة مساء اليوم بدءًا من الساعة العاشرة

انقطاع المياه 8 ساعات بمناطق بالجيزة مساء اليوم بدءًا من الساعة العاشرة

كنائس عالمية تعلن حدادا وصلوات خاصة مع بدء افتتاح أردوغان آيا صوفيا اليوم

كنائس عالمية تعلن حدادا وصلوات خاصة مع بدء افتتاح أردوغان آيا صوفيا اليوم

مجلس الدولة يواصل اليوم الجمعة استكمال الفصل فى طعون انتخابات مجلس الشيوخ

مجلس الدولة يواصل اليوم الجمعة استكمال الفصل فى طعون انتخابات مجلس الشيوخ

الأوقاف: غلق جميع المساجد اليوم بعد صلاة الفجر وحتى أذان العصر

الأوقاف: غلق جميع المساجد اليوم بعد صلاة الفجر وحتى أذان العصر

الأوقاف تبدأ اليوم وضع ضوابط العودة التدريجية لفتح المساجد لصلاة الجمعة

الأوقاف تبدأ اليوم وضع ضوابط العودة التدريجية لفتح المساجد لصلاة الجمعة

أخبار × 24 ساعة.. الصحة: تسجيل 668 إصابة جديدة بفيروس كورونا و40 حالة وفاة

أخبار × 24 ساعة.. الصحة: تسجيل 668 إصابة جديدة بفيروس كورونا و40 حالة وفاة

فيديو.. شابان فلسطينيان يهزان السوشيال ميديا.. أحدهما أكرم أمه والآخر أهانها

فيديو.. شابان فلسطينيان يهزان السوشيال ميديا.. أحدهما أكرم أمه والآخر أهانها

فيديو.. تفاصيل سقوط خلية إخوانية لفبركة الفيديوهات بالإسكندرية

فيديو.. تفاصيل سقوط خلية إخوانية لفبركة الفيديوهات بالإسكندرية

الصحة: تسجيل 668 إصابة جديدة بفيروس كورونا و40 وفاة وتعافى 991 مصابًا

الصحة: تسجيل 668 إصابة جديدة بفيروس كورونا و40 وفاة وتعافى 991 مصابًا

فتوى جديدة لياسر برهامى: التحول الجنسي كبيرة من الكبائر واستحلاله كفر

فتوى جديدة لياسر برهامى: التحول الجنسي كبيرة من الكبائر واستحلاله كفر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة