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تعرف على فوائد الينسون الصحية يواجه الاكتئاب ويهدئ المعدة

الجمعة، 24 يوليه 2020 02:00 ص
تعرف على فوائد الينسون الصحية يواجه الاكتئاب ويهدئ المعدة الينسون
كتبت هند عادل

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الينسون من الأعشاب التي تحمل العديد من الفوائد الصحية لجسم الانسان ، يحتوي الينسون على طعم مميز يشبه عرق السوس وغالبًا ما يستخدم لإضافة نكهة إلى الحلويات والمشروبات، كما أنها معروف بخصائصه القوية التي تعزز الصحة وتعمل كعلاج طبيعي لمجموعة متنوعة من الأمراض، وفقا لتقرير لموقع HEALTHLINE.

فوائد الينسون الصحيه

غني بالمغذيات
 

على الرغم من استخدام بذور اليانسون بكميات صغيرة نسبيًا ، إلا أنه يحزم كمية جيدة من العديد من المغذيات الدقيقة المهمة في كل حصة، بذور الينسون غنية بالحديد ، وهو أمر حيوي لإنتاج خلايا الدم الصحية في الجسم، كما يحتوي أيضًا على كمية صغيرة من المنجنيز ، وهو معدن رئيسي يعمل كمضاد للأكسدة وهو ضروري لعملية التمثيل الغذائي، وبذور الينسون منخفضة السعرات الحرارية ولكنها تحتوي على كمية جيدة من العديد من المعادن الهامة ، بما في ذلك الحديد والمنغنيز والكالسيوم.

 يقلل من أعراض الاكتئاب
 

الاكتئاب هو حالة شائعة وموهنة تصيب ما يصل إلى 25٪ من النساء و 12٪ من الرجال حول العالم

وتبين أن بذور الينسون قد تساعد في علاج الاكتئاب، فإن تناول 3 جرامات من مسحوق بذور اليانسون ثلاث مرات يوميًا كان فعالًا في الحد من أعراض اكتئاب ما بعد الولادة

يحمى من قرحة المعدة
 

تقرحات المعدة ، وتسمى أيضًا قرحة المعدة ، هي قرحة مؤلمة تتكون في بطانة المعدة ، وتسبب أعراضًا مثل عسر الهضم والغثيان وحرقة في الصدر، ويساعد الينسون في منع قرحة المعدة وتقليل الأعراض.

يمنع نمو الفطريات والبكتيريا

بذور الينسون ومركباتها تمتلك خصائص قوية مضادة للميكروبات تمنع الالتهابات وتمنع نمو الفطريات والبكتيريا خاصة الخمائر والفطريات الجلدية ، وهو نوع من الفطريات التي يمكن أن تسبب أمراض الجلد، حيث أن Anethole ، العنصر النشط في بذور الينسون ، يمنع نمو البكتيريا ك.

 يساعد في تخفيف أعراض سن اليأس
 

انقطاع الطمث هو الانخفاض الطبيعي في هرمونات المرأة التناسلية أثناء الشيخوخة ، مما يؤدي إلى أعراض مثل الهبات الساخنة والتعب وجفاف الجلد، بذور اليانسون تحاكي تأثيرات هرمون الاستروجين في الجسم ، ومن المحتمل أن تقلل من أعراض انقطاع الطمث

 


الينسون

فوائد الينسون

فوائد الينسون الصحيه

فوائد الينسون للصحه

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