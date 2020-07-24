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تداول صورة لمحافظ المنوفية أثناء تجوله بمول لشراء مستلزمات منزله دون حراسة

الجمعة، 24 يوليه 2020 01:35 ص
تداول صورة لمحافظ المنوفية أثناء تجوله بمول لشراء مستلزمات منزله دون حراسة محافظ المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صورة للواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، أثناء تجوله داخل مول دون حراسة وذلك لقضاء مستلزمات منزله، ولاقت الصورة ترحاب كبيرة من قبل رواد الفيس بوك.

وكان اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، قد أصدر قرارا تضمن تكليف ماهر عبدالمحسن محمد نائب رئيس حى شرق شبين الكوم للعمل نائبا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم، وعبد الوهاب فهمى عبدالوهاب نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم للعمل نائباً لرئيس حى شرق شبين الكوم، وكذا تكليف هالة محمد متولى مدير إدارة الإيرادات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا للعمل رئيساً للوحدة المحلية بميت بره، ومحمد مهدى عبدالوهاب سكرتير الوحدة المحلية بطه شبرا للعمل رئيساً للوحدة المحلية بطه شبرا.

كما تضمن القرار تكليف أيمن عبدالسميع جابر المشد رئيس الوحدة المحلية بفيشا الكبرى للعمل رئيساً للوحدة المحلية بسدود، وصبحى قدرى الموافى مدير الشئون الإدارية بالوحدة المحلية بمنوف للعمل رئيساً للوحدة المحلية بفيشا الكبرى، وحمدى محمد العشماوى رئيس الوحدة المحلية ببرهيم للعمل رئيساً للوحدة المحلية بطملاى، ووفاء بكرى مطاوع سكرتير الوحدة المحلية ببرهيم للعمل رئيساً للوحدة المحلية ببرهيم.

كما شمل القرار عودة كل من ، محمد محمد عبدالمنعم الشنشورى ، ومصيلحى عبدالمنعم مصيلحى للعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف.

يأتي هذا في إطار حرص محافظ المنوفية علي الإرتقاء بالجهاز التنفيذى للمحافظة  ودفع منظومة العمل وسرعة إنجاز المهام وتطوير آلية التواصل الفعال مع المواطنين للإرتقاء  بمستوى الخدمات ، مشدداً على أنه  لن يسمح  بتهاون أو تقصير أى مسئول فى مهام عمله.

 

 


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