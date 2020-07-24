تحقيقات موسعة لكشف ملابسات مصرع 4 عمال فى بئر صرف صحى بـ6 أكتوبر

كتب أحمد الجعفرى

تواصل النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقاتها فى واقعة مصرع 4 عمال وإصابة آخر أثناء أعمال صيانة وتنظيف بئر صرف صحى بمدينة 6 أكتوبر، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، واستمعت النيابة لأقوال عدد من مهندس الصيانة والمشرفين المسئولين عن عمليات التنظيف والصيانة، لمعرفة ما حدث وأسفر عن وفاة العمال.

وتجرى مباحث الجيزة تحريات فى واقعة مصرع 4 عمال وإصابة آخر، خلال تنظيف بئر صرف صحى، بمدينة 6 أكتوبر، لبيان مدى مسئولية اثنين من المهندسين المسئولين عن العمال، فى توفير وسائل الأمان للضحايا خلال أداء عملهم من عدمه، خاصة أن أحدهم كان بصحبة العمال خلال صيانة وتنظيف بئر الصرف الصحى، المجاور لأحد التجمعات السكنية الشهيرة.

وتوصلت تحريات رجال المباحث، أن أحد الضحايا خلال تنظيفه البئر، تعرض للاختناق، نتيجة فتح المحبس الخاص بالبئر، فحاول زملائه إنقاذه وأسرعوا للنزول خلفه، إلا أنهم تعرضوا للاختناق أيضا، وفارق 4 منهم الحياة، بينما تمكن مهندس كان بصحبتهم من إنقاذ أحدهم، ونقله إلى المستشفى فى حالة حرجة.

كما توصلت تحريات رجال المباحث، إلى أن الضحايا يتبعون إحدى الشركات الخاصة بالصيانة، التى تعاقد معها مسئولى جهاز مدينة 6 أكتوبر، وتم الاستعانة برجال الحماية المدنية لانتشال جثثهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

وشهدت مدينة 6 أكتوبر بالجيزة حادثة مؤسفة، راح ضحيتها 4 عمال صرف صحى، حيث فارقوا الحياة أثناء أداء الصيانة ببيارة صرف صحى، بينما تم إنقاذ زميلهم الخامس، وتم نقله إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة أول أكتوبر بلاغا يفيد مصرع عدد من عمال الصرف الصحى، نتيجة سقوطهم ببيارة صرف بأحد الشوارع.انتقل المقدم إسلام المهداوى رئيس مباحث قسم شرطة أول أكتوبر، والنقيب محمود خميس إلى محل الواقعة، وتبين أنه خلال أداء 5 عمال أعمال صيانة ببيارة صرف صحى، تعرض أحدهم للاختناق، فحاول 4 من زملائه إنقاذه، إلا أن 4 من العمال لقوا مصرعهم، بينما تم إنقاذ الخامس، ونقله إلى المستشفى فى حالة حرجة.

تم انتشال جثث العمال، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.