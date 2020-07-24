اليوم السابع
Ads
الجمعة، 24 يوليه 2020 07:11 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

اليوم.. بدء الرياضة الروحية للشباب بالكنيسة الكاثوليكية بشعار "قد غلبتم الشرير"

الجمعة، 24 يوليه 2020 04:00 ص
اليوم.. بدء الرياضة الروحية للشباب بالكنيسة الكاثوليكية بشعار "قد غلبتم الشرير" بطريرك الأقباط الكاثوليك
كتب مايكل فارس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تبدأ اليوم الجمعة، الكنيسة الكاثوليكية فى مصر، "رياضة روحية" للشباب، بعنوان "قد غلبتم الشرير"، وتستمر حتى الأحد المقبل، حيث أعلنت لجنة الشباب بالإيبارشية البطريركية الكاثوليكية، أن الرياضة الروحية "مشروع الحب" ستكون بعنوان "قد غلبتم الشرير"، مع الأب كيرلس تامر.

ومن مفاهيم الرياضة الروحية، تدريب الإنسان على تمارين تحرره من كل ما يعوقه في مسيرته، ويمنعه عن التقدم الروحي، فتساعده على اكتشاف إرادة الله، لينظم حياته حسب هذه الإرادة الإلهية، حيث أن الإنسان يتصرف غالبًا فى الحياة مدفوعا بالأهواء غير الخاضعة للعقل ولا للضمير المستنير بالإيمان، لذا يحتاج التحرير من هذه الانفعالات غير العاقلة والمنحرفة حتى نكتشف الصواب، ألا وهو ما يراه الله وما يريده.

وهدف الرياضة تحرير ثم استعداد ثم اكتشاف إرادة الله حتى الوصول إلى حياة الاتحاد والشركة مع الله ‏ومع الآخرين ومع الذات، حتى يتم التحرر من هذه القيود لنختار الصواب ونكتشف إرادة الله، ولابد من الاختلاء مع الذات ومع الله، كي نعطي الفرصة لذواتنا كي نعود إلى الإحساس الدقيق بإلهامات الله فينا، فننقاد بروحه لإدارة حياتنا حسب إرادته.

 


الكنيسه الكاثوليكيه

رياضه روحيه

البطريركيه الكاثوليكيه

الأقباط الكاثوليك

الكاثوليك

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

راعي الكنيسة الكاثوليكية بالغردقة يتبرع بـ5 صكوك أضحية للأوقاف.. صور

الأربعاء، 22 يوليه 2020 12:23 م

البرلمان يوافق على مشروع قانون إنشاء هيئتى أوقاف الكنيسة الكاثوليكية الإنجيلية

الأحد، 19 يوليه 2020 05:05 م

الكنيسة الكاثوليكية بالشرقية: الصلاة قاصرة على حضور 25% ماعدا الأحد والجمعة

الإثنين، 29 يونيو 2020 03:47 م

7تشريعات تطالب اللجنة الدينية بإصدارها قبل انتهاء مدة البرلمان.. أبرزها قوانين "بيت الزكاة" و"الوقف الخيرى" و"هيئة الأوقاف" و"تنظيم الفتوى" و"دار الإفتاء" و"أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية"

الإثنين، 29 يونيو 2020 05:00 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
طلاب الأدبى بالشهادة الثانوية الأزهرية يختتمون غدا امتحانات مادة الأدب

طلاب الأدبى بالشهادة الثانوية الأزهرية يختتمون غدا امتحانات مادة الأدب

تعرف على الفئات الزمنية لأجور العاملين وفقا لقانون العمل الجديد

تعرف على الفئات الزمنية لأجور العاملين وفقا لقانون العمل الجديد

أبو شقة: اجتماع مع اللجنة المخصصة بإعداد أسماء مرشحى الوفد فى "النواب"

أبو شقة: اجتماع مع اللجنة المخصصة بإعداد أسماء مرشحى الوفد فى "النواب"

تعرف على اختبارات القدرات للالتحاق بكلية الشرطة هذا العام

تعرف على اختبارات القدرات للالتحاق بكلية الشرطة هذا العام

الأوقاف: المساجد تؤذن لصلاة الجمعة اليوم بأذان النوازل وتصلى ظهرا بالمنازل

الأوقاف: المساجد تؤذن لصلاة الجمعة اليوم بأذان النوازل وتصلى ظهرا بالمنازل

الصحة: 610 آلاف طفل أجروا الكشف ضمن مبادرة قياس ضعف السمع لحديثى الميلاد

الصحة: 610 آلاف طفل أجروا الكشف ضمن مبادرة قياس ضعف السمع لحديثى الميلاد

عامان من الخراب.. تفاصيل تدهور تركيا خلال رئاسة أردوغان

عامان من الخراب.. تفاصيل تدهور تركيا خلال رئاسة أردوغان

انقطاع المياه 8 ساعات بمناطق بالجيزة مساء اليوم بدءًا من الساعة العاشرة

انقطاع المياه 8 ساعات بمناطق بالجيزة مساء اليوم بدءًا من الساعة العاشرة

كنائس عالمية تعلن حدادا وصلوات خاصة مع بدء افتتاح أردوغان آيا صوفيا اليوم

كنائس عالمية تعلن حدادا وصلوات خاصة مع بدء افتتاح أردوغان آيا صوفيا اليوم

مجلس الدولة يواصل اليوم الجمعة استكمال الفصل فى طعون انتخابات مجلس الشيوخ

مجلس الدولة يواصل اليوم الجمعة استكمال الفصل فى طعون انتخابات مجلس الشيوخ

الأوقاف تبدأ اليوم وضع ضوابط العودة التدريجية لفتح المساجد لصلاة الجمعة

الأوقاف تبدأ اليوم وضع ضوابط العودة التدريجية لفتح المساجد لصلاة الجمعة

أخبار × 24 ساعة.. الصحة: تسجيل 668 إصابة جديدة بفيروس كورونا و40 حالة وفاة

أخبار × 24 ساعة.. الصحة: تسجيل 668 إصابة جديدة بفيروس كورونا و40 حالة وفاة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة