اليوم.. بدء الرياضة الروحية للشباب بالكنيسة الكاثوليكية بشعار "قد غلبتم الشرير"

كتب مايكل فارس

تبدأ اليوم الجمعة، الكنيسة الكاثوليكية فى مصر، "رياضة روحية" للشباب، بعنوان "قد غلبتم الشرير"، وتستمر حتى الأحد المقبل، حيث أعلنت لجنة الشباب بالإيبارشية البطريركية الكاثوليكية، أن الرياضة الروحية "مشروع الحب" ستكون بعنوان "قد غلبتم الشرير"، مع الأب كيرلس تامر.

ومن مفاهيم الرياضة الروحية، تدريب الإنسان على تمارين تحرره من كل ما يعوقه في مسيرته، ويمنعه عن التقدم الروحي، فتساعده على اكتشاف إرادة الله، لينظم حياته حسب هذه الإرادة الإلهية، حيث أن الإنسان يتصرف غالبًا فى الحياة مدفوعا بالأهواء غير الخاضعة للعقل ولا للضمير المستنير بالإيمان، لذا يحتاج التحرير من هذه الانفعالات غير العاقلة والمنحرفة حتى نكتشف الصواب، ألا وهو ما يراه الله وما يريده.

وهدف الرياضة تحرير ثم استعداد ثم اكتشاف إرادة الله حتى الوصول إلى حياة الاتحاد والشركة مع الله ‏ومع الآخرين ومع الذات، حتى يتم التحرر من هذه القيود لنختار الصواب ونكتشف إرادة الله، ولابد من الاختلاء مع الذات ومع الله، كي نعطي الفرصة لذواتنا كي نعود إلى الإحساس الدقيق بإلهامات الله فينا، فننقاد بروحه لإدارة حياتنا حسب إرادته.