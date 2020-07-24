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السودان يشكل لجنة عليا لمتابعة ملف سد النهضة

الجمعة، 24 يوليه 2020 02:02 ص
السودان يشكل لجنة عليا لمتابعة ملف سد النهضة رئيس الوزراء السودانى الدكتور عبد الله حمدوك
وكالات

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قرر رئيس مجلس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، الخميس، تشكيل لجنة عليا لمتابعة ملف سد "النهضة" الإثيوبي.
 
وتضم اللجنة التي يترأسها حمدوك وزير شؤون مجلس الوزراء، ووزير العدل، ووزير الري والموارد المائية (عضوا ومقررا)، ووزير الخارجية المكلف، ومدير عام جهاز المخابرات العامة، ومدير هيئة الاستخبارات العسكرية.
 
وقالت وكالة الأنباء السودانية إن حمدوك أوكل إلى اللجنة مهام متابعة ملف التفاوض حول "سد النهضة" لتعزيز مصالح السودان الإستراتيجية بجانب وضع الموجهات ذات الصلة بالتركيز على وزارة الري والموارد المائية لتعظيم الفوائد المتوقعة وتقليل الإسقاطات السالبة، بالإضافة إلى الاطلاع على الوثائق التي تعين اللجنة على أداء مهامها.
 
وأشارت الوكالة إلى أنه يحق للجنة في سبيل تنفيذ المهام الموكلة إليها تشكيل فرق عمل لمساعدتها في أداء أعمالها.
 
 

السودان

عبد الله حمدوك

سد النهضة

أزمة سد النهضة

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