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الرئيس الفلسطينى: مستعدون للتفاوض مع إسرائيل بشرط وقف عمليات الضم

الجمعة، 24 يوليه 2020 02:50 ص
الرئيس الفلسطينى: مستعدون للتفاوض مع إسرائيل بشرط وقف عمليات الضم الرئيس الفلسطينى محمود عباس
وكالات

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أكد الرئيس الفلسطينى، محمود عباس، الخميس، استعداد فلسطين لخوض مفاوضات مع إسرائيل بمجرد وقف عمليات الضم وفى حال مشاركة دول أخرى فى التفاوض.

وبحسب وكالة "وفا" الفلسطينية الرسمية فإن تصريحات الرئيس عباس جاءت خلال تهنئته لرئيسة وزراء النرويج، أيرنا سولبرج، بانتخاب بلادها عضوا فى مجلس الأمن الدولى اعتبارا من مطلع عام 2021.

وشكر عباس النرويج على "دعمها السياسي لحل الدولتين ورفض الأعمال الأحادية الجانب لأنها تنتهك القانون الدولى".

كما ثمن الرئيس الفلسطيني دور النرويج في قيادتها لمؤتمر المانحين منذ العام 1993 وحتى الآن والمساعدات الاقتصادية التى تقدمها لدعم المؤسسات الوطنية الفلسطينية.

وأطلع عباس سولبرج على آخر المستجدات السياسية، خاصة فيما يتعلق بمخططات الضم الإسرائيلية المرفوضة فلسطينيا وعربيا ودوليا.

وأعرب عباس عن استعداد فلسطين، بمجرد وقف الضم، الذهاب إلى المفاوضات على أساس الشرعية الدولية، تحت رعاية اللجنة الرباعية الدولية، بمشاركة دول أخرى.

بدورها، أكدت رئيسة وزراء النرويج موقف بلادها الداعم لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين، والالتزام بتطبيق قرارات الشرعية الدولية، ورفضها لأي إجراءات أحادية الجانب تقوم بها إسرائيل باعتبارها تنتهك القانون الدولي.

وشددت على أهمية إعادة إحياء عملية السلام، مؤكدة أن بلادها ستواصل دورها في رعاية مؤتمر المانحين السنوي ودعم الشعب الفلسطيني لبناء مؤسساته واقتصاده.

 


فلسطين

محمود عباس

خطة الضم الإسرائيلية

عملية السلام

النرويج

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