الانتهاء من تركيب محطة طاقة شمسية بالوحدة المحلية لقرية بغداد بالوادى الجديد..صور

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس بمحافظة الوادي الجديد، عن الانتهاء من تركيب الواح الطاقه الشمسية أعلى الوحدة المحلية لقرى بغداد، تمهيدا لتشغيل ديوان الوحده المحلية بالطاقة الشمسية، وذلك ضمن خطة رئاسة المركز لتشغيل الوحدات المحلية القروية بالطاقة الشمسية بديلا للكهرباء وتوفير عوائد مالية نتيجة تصدير الفائض من كهرباء المحطة الشمسية للشبكة الموحدة.

وكانت المحافظة أعلنت مؤخرا عن نجاح تشغيل 29 مصلحة حكومية فى المراكز بالطاقة الشمسية بدلاً من الكهرباء بعد تطبيقها على آبار الرى، وذلك بقدرة 7 ميجا وات تضخ 42 ميجا وات يوميًا للشبكة الموحدة وبلغت قيمة العوائد المالية حوالي 800 ألف جنيه.

وتضمنت المصالح الحكومية، التى جرى تشغيلها بالطاقة الشمسية مبنى الإدارة العامة للرى والمياه الجوفية بالداخلة وديوان عام المحافظة والوحدة المحلية لمركز الخارجة و9 وحدات قروية تابعة له، والوحدة المحلية لمركز بلاط و7 وحدات قروية تابعة لها والوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة ورئاسة قرية القصر والجديدة والفرافرة وقرى الكفاح والخير والنماء والنهضة وباريس ونقابة المهندسين، والتى انتهت من تركيب محطة الطاقة الشمسية بقدرة 10 كيلو وات بمبنى نقابة المهندسين بالخارجة، وذلك ضمن خطة النقابة لتطوير منظومة التطوير والاحلال، وتطبيق نظم تشغيل منشآت النقابة بالطاقة الشمسية حيث تم الانتهاء من تنفيذ محطة الطاقة الشمسية اعمال التركيب جرت، تحت إشراف مركز تحديث الصناعة التى تساهم بنسبة 50 % من التكلفة.