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الأوقاف تبدأ اليوم وضع ضوابط العودة التدريجية لفتح المساجد لصلاة الجمعة

الجمعة، 24 يوليه 2020 12:05 ص
الأوقاف تبدأ اليوم وضع ضوابط العودة التدريجية لفتح المساجد لصلاة الجمعة مسجد السلطان ابو العلا
كتب على عبد الرحمن

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تبدأ  اليوم الجمعة، وزارة الأوقاف فى إعداد خطة وضوابط العودة التدريجية لأداء صلاة الجمعة فى المساجد بعد عيد الأضحى المبارك.
 
ومن المقرر أن يعقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عدة لقاءات تشاورية "أون لاين"، مع قيادات الوزارة ومديري المديريات، تبدأ من اليوم وحتى الأحد، لمناقشة ضوابط وإجراءات العودة التدريجية لخطبة الجمعة.
 
وأكدت وزارة الأوقاف أنها ستعرض الرؤية النهائية لإعادة فتح المساجد لصلاة الجمعة على لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء بعد عطلة عيد الأضحى المبارك .
 
وتنقل وزارة الأوقاف صلاة الجمعة اليوم، من مسجد السلطان أبو العلا فى القاهرة، وقرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، تكليف الشيخ حازم جلال بأداء خطبة الجمعة بالمسجد، بعنوان: "فضائل وأعمال يوم عرفة ويوم الأضحى".
 
ووجهت وزارة الأوقاف مديرية القاهرة، برئاسة الشيخ خالد خضر، وأئمة المسجد بضرورة التأكد من ظهور علامات التباعد بين المصلين، وعدم فتح دورات المياه فى المسجد وعدم السماح للمصلين الذين سيتم تحديدهم بضرورة الالتزام بالضوابط والإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة فى نقل صلاة الجمعة على مدار الأسابيع الماضية.
 
وأكدت وزارة الأوقاف أن خطبة الجمعة ستكون بذات ضوابط إقامة الجمعة في الأسابيع الماضية ، مع رفع أذان النوازل ظهر الجمعة وصلاتها ظهرًا بالمنازل أو الرحال عدا الجمعة المقامة بمسجد السلطان أبو العلا فى القاهرة.
 
 

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