الأوقاف: المساجد تؤذن لصلاة الجمعة اليوم بأذان النوازل وتصلى ظهرا بالمنازل

كتب على عبد الرحمن

شددت وزارة الأوقاف، على جميع الأئمة والعاملين فى المساجد بعدم فتح المساجد وقت صلاة ظهر الجمعة اليوم، والالتزام بأذان النوازل لصلاة الظهر.

وناشدت وزارة الأوقاف المصلين بضرورة الالتزام بالضوابط المعلنة حتى تتمكن الوزارة من الفتح التدريجى للمساجد أمامهم لأداء صلاة الجمعة، مؤكدة أنها تثق في وعي وثقافة المصلين، مشددة على استمرار أعمال تعقيم المساحد على مدار الساعة عقب الصلوات.

ومن المقرر أن يتم نقل صلاة الجمعة اليوم، من مسجد السلطان أبو العلا فى القاهرة فقط، وذلك بعدد محدود من المصلين من العاملين فى الأوقاف وفريق الإذاعة والتلفزيون الذى ينقل شعائر الصلاة على الهواء.

وكلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الشيخ حازم جلال بأداء خطبة الجمعة بمسجد السلطان أبو العلا، على أن موضوع الخطبة سيكون بعنوان: "فضائل وأعمال يوم عرفة ويوم الأضحى"

وكانت وزارة الأوقاف أعلنت أنها تدرس خلال هذه الأيام آلية وضوابط العودة التدريجية لصلاة الجمعة وتقديمها للجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء في اجتماعها بعد عيد الأضحى.