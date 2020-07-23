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211 مليون دولار صادرات مصر من السلع الزراعية فى أبريل الماضى

الخميس، 23 يوليه 2020 08:00 م
211 مليون دولار صادرات مصر من السلع الزراعية فى أبريل الماضى صادرات - أرشيفية
كتب: مدحت عادل

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بلغت جملة الصادرات المصرية من أهم السلع الزراعية في ابريل الماضي 211 مليون و134 ألف دولار، مقابل 236 مليون و330 ألف دولار في ابريل 2019، بتراجع 25 مليون و196 ألف دولار
 
ورصدت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مجموعة من أهم الصادرات المصرية من السلع الزراعية، ومنها صادرات البطاطس والتي بلغت 47 مليون دولار ابريل الماضي، مقابل 57 مليون دولار في ابريل 2019، يليها الصادرات المصرية من البصل الطازج أو المبرد وبلغت نحو 33 مليون و867 ألف دولار ابريل الماضي، مقابل 34 مليون و260 ألف دولار في ابريل عام 2019.
 
وسجلت الصادرات المصرية من البرتقال الطازج نحو 20 مليون و312 ألف دولار في ابريل الماضي، مقابل 21 مليون و288 ألف دولار في نفس الشهر من عام 2019، ثم الصادرات المصرية من الثوم وبلغت 10 ملايين و160 ألف دولار في ابريل الماضي، مقابل 5 ملايين 456 ألف دولار في نفس الشهر عام 2019، ثم صادرات اليوسفي وبلغت 8 ملايين و736 ألف دولار ابريل الماضي، مقابل 3 ملايين و226 ألف دولار.
 
وحققت الصادرات المصرية من الليمون الحامض نحو 6 ملايين و562 ألف دولار ابريل الماضي، مقابل 3 ملايين و423 ألف دولار في نفس الشهر عام 2019، ثم الصادرات من الخوخ وبلغت 4 ملايين و908 ألف دولار ابريل الماضي، مقابل 4 ملايين و796 ألف دولار في نفس الشهر عام 2019، وأخيرا الصادرات المصرية من البصل المجفف بقيمة 4 ملايين و765 ألف دولار، مقابل مليون و847 ألف دولار في نفس فترة المقارنة.

سلع زراعية

صادرات مصر

اخبار الاقتصاد

الجهاز المركزى

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