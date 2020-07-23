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مطور عقارى: وقف تراخيص البناء يساهم فى إعادة رسم مخططات عواصم المحافظات

الخميس، 23 يوليه 2020 07:00 م
مطور عقارى: وقف تراخيص البناء يساهم فى إعادة رسم مخططات عواصم المحافظات المهندس أحمد أمين مسعود المطور العقارى
كتب أحمد حسن

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أكد المهندس أحمد أمين مسعود، المطور العقارى، أن قرار وقف تراخيص البناء فى القاهرة والجيزة، وعواصم المحافظات يتيح فرصة جيدة للحكومة فى إعادة رسم المخططات التفصيلية للمحافظات والأحياء القديمة، ومواجهة ظاهرة العشوائية فى البناء.
 
وأضاف المهندس أحمد أمين مسعود، أن القرار الأخير له مزايا عدة، من بينها مواجهة ظاهرة البناء المخالف، مضيفا: "البعض يتحايل على القانون من خلال استخراج تصريح 3 أدوار فقط، ويقوم ببناء برج مكون من 12 و13 طابق، بالإضافة إلى أن هناك من يقوم بالبناء دون استخراج أى تراخيص".
 
وتابع، أن قرار وقف التراخيص من شأنه أن يقضى على كافة الظواهر السلبية التى كانت تحدث من قبل بعض المواطنين معدومى الضمير مستغلين حاجة الطبقة الفقيرة فى الوحدات السكنية، بالإضافة إلى أنه سيعمل على إعادة تنظيم وتخطيط تلك المناطق.
 
وأشاد المهندس أحمد أمين مسعود، بدور القيادة السياسية فى إنشاء مدن جديدة، والتى يطلق عليها مدن الجيل الرابع، والتى يتجاوز عددها 20 مدينة جديدة، وتحمل اسم مدن زكية، وهو ما يساعد على تعمير الصحراء وزيادة الرقعة العمرانية داخل مصر لتصل لـ14% بدلا من 7 %.
 
وأشار إلى أن الدولة اهتمت بشكل كبير بشبكة الطرق من أجل الخروج من المساحة الضيقة وتوسيع العمران، ويتم بناء مدن جديدة على شرق وغرب هذه الطرق الجديدة فضلًا عن مجتمعات عمرانية جديدة من أجل تحقيق الهدف الأساسي وهو زيادة المساحة المستغلة من الأراضي في مصر وزيادة الحيز السكاني.
 
وأوضح: "المدن الجديدة بتخلق فرص عمل وطاقات اقتصادية جديدة،  موضحا أن فكر الحكومة تطور بصورة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، وأصبح يفوق فكر المطور، حيث تقوم الحكومة بالاهتمام بالخدمات وتوافرها قبل البدء فى إنشاء المجتمع العمراني، بحيث يكون مجتمع عمرانى متكامل، وقابل للعيش فى أول يوم يتم الانتهاء منه، وهو ما ساعد على ارتفاع أسعار الأراضى والوحدات فى المدن الجديدة بالمقارنة بالأحياء والمناطق الراقية فى القاهرة وعواصم المحافظات.

 


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