مطار القاهرة الدولى يستقبل 6 رحلات دولية تقل 1040 راكبا

كتبت رحاب نبيل

استقبل مطار القاهرة الدولى، مساء اليوم الخميس، 6 رحلات طيران دولية، على متنهم حوالى 1040 راكبًا، قادمين من عدة وجهات بالخارج.

صرحت مصادر مطلعة بالمطار، بأن صالات الوصول بالمطار استقبلت 3 رحلات دولية لشركة مصر للطيران، الرحلة الأولى قادمة من فرانكفورت وتقل 138 راكبا، والرحلة الثانية قادمة من لندن وتقل 294 راكبا، والرحلة الثالثة قادمة من باريس وتقل 125 راكبا، كما استقبلت صالات الوصول بالمطار رحلة لطيران العربية قادمة من الكويت وعلى متنها 164 راكبا، ورحلة لطيران الجزيرة قادمة من الكويت وعلى متنها 159 راكبا، ورحلة لطيران ناس قادمة من جدة وعليها 160، وخضع ركاب الرحلات إلى الفحص الطبى داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار .

واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولى جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة فى أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار .

كما تم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات، وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعى، وخضوع جميع الركاب والأطقم الطائر والعاملين للكشف الطبى من قبل فرق الحجر الصحى بمطار القاهرة.