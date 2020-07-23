محافظ الوادى الجديد: إعفاء ساكنى الوحدات الأولى بالرعاية من الإيجار 3 أشهر

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، إعفاء شاغلى وحدات الأولى بالرعاية السكنية والأكشاك المؤجرة من الوحدات المحلية على مستوى المحافظة، من سداد القيمة الإيجاريه لمدة ثلاثة أشهر (ابريل - مايو - يونيو)، لتخفيف العبء عن المواطنين نظراََ للظروف الإقتصادية الناتجة عن فيروس كورونا.

وكانت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة أجرت الثلاثاء الماضي قرعة علنية جرى بثها على الصفحة الرسمية للمركز على مواقع التواصل الاجتماعي لتوزيع الوحدات السكنية للحالات بناءا على توجيهات محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، لإجراء قرعة علنية على 89 وحدة سكنية للحالات الأولى بالرعاية جرى الإعلان عن شروطها بمركز الخارجة .

وقال المهندس مجدي حسن الطماوي، رئيس مركز الخارجة بالوادي الجديد، إن القرعة جرى تنفيذها يوم الثلاثاء بقاعة الاجتماعات بالمركز بحضور لجان مختصة تضمنت مدير مديرية التضامن الإجتماعي محمد العديسي والشيخ عادل آدم رئيس مجلس إدارة الجمعية الشرعية بالخارجة واعضاء الشئون القانونية ومركز المعلومات وذلك للحصول على هذه الوحدات مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

ولفت مجدي، إلى أن هذه الوحدات السكنية هي الوحدات التي جرى سحبها من شاغليها بعد إعادة فحص موقفهم وتبين عدم أحقيتهم في الحصول عليها، حيث جرى بث فعاليات القرعة العلنية بثا مباشرا عبر صفحة المركز الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.