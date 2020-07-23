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فى 8 معلومات.. تعرف على تفاصيل اللقاح الأمريكى الألمانى لكورونا

الخميس، 23 يوليه 2020 01:08 م
فى 8 معلومات.. تعرف على تفاصيل اللقاح الأمريكى الألمانى لكورونا لقاح كورونا
كتبت هند عادل

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أعلنت شركة الأدوية الأمريكية Pfizer وشركة BioNech الألمانية أمس الأربعاء عن تنفيذ صفقة مع الحكومة الأمريكية لما يصل إلى 600 مليون جرعة من لقاحهم التجريبي القائم على mRNA ضد فيروس كورونا، وبموجب الصفقة ستدفع الحكومة الأمريكية الشركات 1.95 مليار دولار عند استلام أول 100 مليون جرعة من BNT162  مرشح لقاح كوفيد 19 الذي تم تطويره بشكل مشترك من قبل الشركتين بعد الموافقة أو الترخيص من إدارة الغذاء والدواء.

ووفقا لتقرري لصحيفة timesnownews  الهندية تعمل الشركات حاليًا على أربعة لقاحات تجريبية على الأقل ، وتأمل في البحث عن موافقة تنظيمية على لقاح كورونا في وقت مبكر من أكتوبر 2020 والحصول على لقاح بحلول نهاية العام.

ومع استمرار انتشار جائحة الفيروس التاجي ، يعمل الباحثون والعلماء الصحيون في جميع أنحاء العالم بلا هوادة على تطوير لقاح آمن باستخدام طرق مختلفة، تركز شركة Pfizer و BioNTech على تقنية تسمى لقاح mRNA.

ويقدم التقرير التالى معلومات هامة عن اللقاح المحتمل لفيروس كورونا
 

1- لقاح BNT162 يعتمد على تقنية mRNA المملوكة لشركة BioNTech

2- من المحتمل أن يوفر اللقاح مرونة أكبر وكذلك جداول زمنية أسرع للتطور مقارنة بتطوير اللقاح التقليدي.

3- لقاح mRNA أو RNA ، تمامًا مثل اللقاحات العادية  يهدف إلى إنتاج أجسام مضادة تكون مرتبطة بمسببات الأمراض المحتملة.

4- يتكون من النيوكليوتيدات المرتبطة بترتيب فريد لنقل المعلومات الوراثية للخلايا لإنتاج البروتينات أو المستضدات المشفرة بواسطة mRNA

5- عندما يدخل mRNA الذي يتم حقنه في الجسم فإنه يعطي تعليمات لإنتاج مستضدات.

6- يتم عرض المستضدات ، التي يتم عرضها بعد ذلك على الخلية ، على الجهاز المناعي ، مما يؤدي إلى استجابات الخلايا التائية والأجسام المضادة التي يمكن أن تساعد في مكافحة العدوى.

7-  يعتبر اللقاح القائم على mRNA أكثر أمانًا أيضًا للمرضى حيث لا يستخدم فيروسًا معطلاً.

8- تستخدم لقاحات mRNA جزءًا من تشفير التسلسل الفيروسي لواحد أو أكثر من المستضدات الفيروسية.

وأوضح تقرير نُشر في مجلة JAMA إنه في حين أظهرت لقاحات mRNA واعدة في التجارب المبكرة ، فإن الاستراتيجية لم تُستخدم أبدًا تجاريًا لمنع العدوى هذا يعني أنه يجب القيام بالكثير من العمل قبل أن يصبح لقاح مرنا علاجًا قياسيًا.

وقالت الشركات إنها في طريقها لبدء تجربة السلامة والفعالية المتوقعة في المرحلة 2 / 3 في وقت لاحق من هذا الشهر إذا نجحت التجارب الجارية ، فإنهم يتوقعون السعي إلى المراجعة التنظيمية في وقت مبكر من أكتوبر 2020 وتصنيع ما يصل إلى 100 مليون جرعة بنهاية عام 2020 على مستوى العالم ، وربما أكثر من 1.3 مليار جرعة بنهاية عام 2021.

 


لقاح

لقاح كورونا

لقاح فيروس كورونا

كورونا نيوز

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