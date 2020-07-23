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طلعت مصطفى وإعمار ومصر الجديدة وأوراسكوم وبالم هيلز.. الخمسة الكبار فى سوق العقارات المصرى

الخميس، 23 يوليه 2020 08:30 م
طلعت مصطفى وإعمار ومصر الجديدة وأوراسكوم وبالم هيلز.. الخمسة الكبار فى سوق العقارات المصرى طلعت مصطفى وأوراسكوم

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تصدرت مجموعة طلعت مصطفى القابضة المركز الأول في  مؤشر قطاع العقارات بالبورصة المصرية، من حيث رأس المال السوقي، بعد أن بلغ قيمة رأسمالها السوقي في نهاية التعاملات نحو 11.57 مليار جنيه.

 

وتعد مجموعة هشام طلعت مصطفى العقارية  أكبر شركة قطاع خاص تمتلك أراضي في مصر، كما تعتبر أكبر شركة في مصر والمنطقة من حيث حجم التسليمات للوحدات السكنية.

 

وتمتلك المجموعة مشروعات الرحاب ومدينتى (والتى تعتبر أكبر مدينة تابعة لقطاع خاص في مصر، وتوصف بأنها مدينة عالمية على أرض مصرية وبها مشروع بريفادو)، وكذلك مشروع الربوة وماى فير، بالإضافة إلى مشروعات فندقية عملاقة مثل فورسيزونز القاهرة وشرم الشيخ وفورسيزونز نايل سيتى وفندق كمبنسكى وفوريزونز الاقصر الذى تم الاعلان عنه مؤخرا  كما أن لديها مشروع سيليا بالعاصمة الإدارية الجديدة.

 

وكشف بيانات البورصة أن المركز الثاني في القائمة جاء لشركة إعمار مصر للتنمية برأسمال قيمته 9.8 مليار جنيه، وثالثا حلت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير برأسمال سوقي قيمته 7.8 مليار جنيه.

 

وجاءت في المركز الرابع من حيث رأس المال السوقي شركة أوراسكوم للتنمية – مصر بقيمة 4.45 مليار جنيه، وفي المركز الخامس جاءت بالم هيلز للتعمير بقيمة 4 مليارات جنيه.

 

وشهد قطاع العقارات نشاط ملحوظا خلال تعاملات اليوم، وأنهى تداولاته على ارتفاع نسبته 1.4% بعد أن أنهى مؤشرة على مستوى 635 نقطة.

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مجموعة طلعت مصطفى (2)
 

 

مجموعة طلعت مصطفى (3)
 

 

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طلعت مصطفى

مجموعة طلعت مصطفى

هشام طلعت مصطفى

رجل الاعمال هشام طلعت مصطفى

هشام طلعت

البورصة

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