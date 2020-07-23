اليوم السابع
Ads
الجمعة، 24 يوليه 2020 03:23 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

شاب يقتل شريكه بسبب خلافات مالية بالإسماعيلية

الخميس، 23 يوليه 2020 11:05 م
شاب يقتل شريكه بسبب خلافات مالية بالإسماعيلية أثناء نقل القتيل للمستشفى
الإسماعيلية – صبرى غانم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقى شاب مصرعه متأثرا بإصابته نتيجة تعدى شريكه عليه بسلاح أبيض بسبب خلافات مالية بمنطقة الجزيرة بالحمادة دائرة مركز التل الكبير بالإسماعيلية.

 

وتلقى اللواء ياسر نشأت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من العميد خالد حبيب رئيس المباحث الجنائية بالمديرية مفاده تلقى إخطارا من المقدم محمد فيصل رئيس مباحث التل الكبير بنشوب مشاجرة داخل أحد المحلات التجارية بمنطقة الجزيرة بالحمادة دائرة المركز.

 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان المشاجرة التى أسفرت عن مقتل أحد طرفيها.

 

ودلت تحريات المقدم محمد فيصل رئيس مباحث التل الكبيرومعاونيه النقباء محمود فراج ومحمود مأمون ويوسف الحفناوى ومصطفى العدوى إلى حدوث مشاجرة بين صديقين شركاء فى محل لبيع وصيانة الأحذية، بسبب خلافات مالية بينهما، أسفرت عن قيام المتهم "بلال.م.ص" 29 عاما بطعن شريكه "أحمد.ال" 31 عاما بسلاح أبيض "سكين" فى رقبته ما أدى إلى مصرعه.

 

وتمكن ضباط المباحث من القبض على المتهم القاتل وضبط السلاح المستخدم فى الجريمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم التحفظ على جثة القتيل بمشرحة مستشفى التل الكبير، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.

 


مشرحة مستشفى التل

منطقة الجزيرة

اخبار الحوادث

الاسماعيلية

مقتل شاب فى الاسماعيلية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

حبس شاب شرع فى قتل زوجته بالشيخ زايد لامتناعها عن إعطائه حقه الشرعى

الخميس، 23 يوليه 2020 12:43 م

6 أشهر من الجدل بسبب كورونا فى الولايات المتحدة.. تصريحات ترامب عن شرب المطهرات جاءت بعد حديث مسئول عن قدرة المطهرات على قتل الفيروس.. وحاكم تكساس: يجب أن يكون الأجداد على استعداد للموت من أجل أمريكا

الخميس، 23 يوليه 2020 08:00 ص

القبض على شاب متهم بالشروع فى قتل زوجته بسبب خلافات أسرية بالشيخ زايد

الأربعاء، 22 يوليه 2020 03:46 م

فيديو وصور.. "ما أصعبها دموع الرجال".. صرخة أب بالشرقية فقد نجله الوحيد قبل أيام من زفافه.. عاطف: زرعة عمرى ضاعت وعشت صدمة كبيرة بعد مشاهدة جثته.. ويؤكد: مقاول قتل ابنى الوحيد ودفنه فى الصحراء والكلاب نهشت جثته

الأربعاء، 22 يوليه 2020 12:00 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصحة: 610 آلاف طفل أجروا الكشف ضمن مبادرة قياس ضعف السمع لحديثى الميلاد

الصحة: 610 آلاف طفل أجروا الكشف ضمن مبادرة قياس ضعف السمع لحديثى الميلاد

عامان من الخراب.. تفاصيل تدهور تركيا خلال رئاسة أردوغان

عامان من الخراب.. تفاصيل تدهور تركيا خلال رئاسة أردوغان

انقطاع المياه 8 ساعات بمناطق بالجيزة مساء اليوم بدءًا من الساعة العاشرة

انقطاع المياه 8 ساعات بمناطق بالجيزة مساء اليوم بدءًا من الساعة العاشرة

كنائس عالمية تعلن حدادا وصلوات خاصة مع بدء افتتاح أردوغان آيا صوفيا اليوم

كنائس عالمية تعلن حدادا وصلوات خاصة مع بدء افتتاح أردوغان آيا صوفيا اليوم

مجلس الدولة يواصل اليوم الجمعة استكمال الفصل فى طعون انتخابات مجلس الشيوخ

مجلس الدولة يواصل اليوم الجمعة استكمال الفصل فى طعون انتخابات مجلس الشيوخ

الأوقاف: غلق جميع المساجد اليوم بعد صلاة الفجر وحتى أذان العصر

الأوقاف: غلق جميع المساجد اليوم بعد صلاة الفجر وحتى أذان العصر

الأوقاف تبدأ اليوم وضع ضوابط العودة التدريجية لفتح المساجد لصلاة الجمعة

الأوقاف تبدأ اليوم وضع ضوابط العودة التدريجية لفتح المساجد لصلاة الجمعة

أخبار × 24 ساعة.. الصحة: تسجيل 668 إصابة جديدة بفيروس كورونا و40 حالة وفاة

أخبار × 24 ساعة.. الصحة: تسجيل 668 إصابة جديدة بفيروس كورونا و40 حالة وفاة

فيديو.. شابان فلسطينيان يهزان السوشيال ميديا.. أحدهما أكرم أمه والآخر أهانها

فيديو.. شابان فلسطينيان يهزان السوشيال ميديا.. أحدهما أكرم أمه والآخر أهانها

فيديو.. تفاصيل سقوط خلية إخوانية لفبركة الفيديوهات بالإسكندرية

فيديو.. تفاصيل سقوط خلية إخوانية لفبركة الفيديوهات بالإسكندرية

الصحة: تسجيل 668 إصابة جديدة بفيروس كورونا و40 وفاة وتعافى 991 مصابًا

الصحة: تسجيل 668 إصابة جديدة بفيروس كورونا و40 وفاة وتعافى 991 مصابًا

فتوى جديدة لياسر برهامى: التحول الجنسي كبيرة من الكبائر واستحلاله كفر

فتوى جديدة لياسر برهامى: التحول الجنسي كبيرة من الكبائر واستحلاله كفر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة