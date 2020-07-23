شاب يقتل شريكه بسبب خلافات مالية بالإسماعيلية

لقى شاب مصرعه متأثرا بإصابته نتيجة تعدى شريكه عليه بسلاح أبيض بسبب خلافات مالية بمنطقة الجزيرة بالحمادة دائرة مركز التل الكبير بالإسماعيلية.

وتلقى اللواء ياسر نشأت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من العميد خالد حبيب رئيس المباحث الجنائية بالمديرية مفاده تلقى إخطارا من المقدم محمد فيصل رئيس مباحث التل الكبير بنشوب مشاجرة داخل أحد المحلات التجارية بمنطقة الجزيرة بالحمادة دائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان المشاجرة التى أسفرت عن مقتل أحد طرفيها.

ودلت تحريات المقدم محمد فيصل رئيس مباحث التل الكبيرومعاونيه النقباء محمود فراج ومحمود مأمون ويوسف الحفناوى ومصطفى العدوى إلى حدوث مشاجرة بين صديقين شركاء فى محل لبيع وصيانة الأحذية، بسبب خلافات مالية بينهما، أسفرت عن قيام المتهم "بلال.م.ص" 29 عاما بطعن شريكه "أحمد.ال" 31 عاما بسلاح أبيض "سكين" فى رقبته ما أدى إلى مصرعه.

وتمكن ضباط المباحث من القبض على المتهم القاتل وضبط السلاح المستخدم فى الجريمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم التحفظ على جثة القتيل بمشرحة مستشفى التل الكبير، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.